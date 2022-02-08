Виводити з тіні деякі професії потрібно, але вимагати при цьому встановлення касових апаратів абсурдно – експерт
Цілий ряд видів професійної діяльності в Україні зараз перебувають в тіні та не продукують сплати податків, тож виводити їх у легальний бізнес за рахунок пільгових ставок податків потрібно. Однак вимагати при цьому становлення касових апаратів – абсурдно
Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук розповів у програмі “Про гроші” в ефірі Еспресо.TV.
"Сама по собі ідея виводити з тіні діяльність художників, таксистів та представників різних творчих професій адекватна. Ці види діяльності знаходяться в тіні, тож для них потрібно максимально спрощувати систему оподаткування. Питання лише полягає в тому, щоб обов'язково це йшло через касові апарати. Звісно це абсурдно, коли мова йде про діяльність художників або здачу в оренду квартири", – сказав він.
Кушнірук пояснив, що частіше за все такі види діяльності використовуються для тимчасових заробітків, а отже – це нерегулярні доходи. Ті ж, хто займається такою діяльністю як основною, можуть використати наявну спрощену систему з пільговим оподаткуванням.
"Навіщо потрібен касовий апарат, якщо це одна або кілька операцій на рік?" – вказує Кушнірук.
"Складається враження, що головними лобістами цієї ідеї є виробники програмного забезпечення для цих операцій", – зауважив він
Нагадаємо, податкову реформу наприкінці 2021 року анонсував глова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, мова йшла про об'єднання трьох податків - єдиного внеску 22%, подаку на доходи фізосіб 18% та військового збору в 1,5% в один зі зниженням ставки.
Також йшлося про пільгові умови оподаткування для так званої додаткової роботи, щоб вивести з тіні ряд видів діяльності, як-от таксі, здачу житла в оренду, дресирування собак, роботу тамади, фотографа та інші.
Однак і Гетманцев, і Міністерство фінансів зазначають, що наразі ця концепція тільки в стані обговорення та пошуку компенсаторів для потенційних бюджетних втрат від зниження податкового навантаження.
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