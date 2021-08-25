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Вивозили породи вантажівками: СБУ викрила розкрадання українських надр на 70 млн грн

25 серпня, 2021 середа
16:39
Економіка

Cлужба безпеки України викрила організаторів незаконного видобутку гірських порід, що завдали державі збитків на понад 70 млн грн

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах. Ділки облаштували підпільні кар'єри н території Рівненської області. Вони вивозили гірські породи та збували їх на чорному ринку.

"За попередньою оцінкою експертів, протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на понад 70 млн грн. Встановлюється розмір шкоди завданий навколишньому середовищу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої комерційної структури. Без дозволу на спеціальне надрокористування ділки налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.

Зазначається, що гірські породи ті збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм.

Правоохоронці провели обшуки за місцями незаконного промислу і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їх комерційної структури. Вони виявили комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи з доказами оборудок, а також сім автомобілів, обладнання для видобутку гірських порід, великі суми готівки, гранату Ф-1 із запалом, понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм та незареєстровану стрілецьку зброю.

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СБУ
розкрадання
надра
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