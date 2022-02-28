"Війна принесе вам лише тисячі трун": Кулеба звернувся до росіян із закликом зупинити Путіна
Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав росіян вимагати від президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
Очільник МЗС зазначив, що Україна не планує капітулювати та буде продовжувати давати відсіч російським агресорам.
"Сьогодні по всій нашій країні стоять черги до військкоматів, а по всій вашій країні - черги до банкоматів. Тому Росія не зможе перемогти у цій злочинній та жахливій війні", - наголосив він.
Кулеба заявив, що українцям зараз дуже боляче, і "ми страждаємо, але ми вистоїмо".
"А ось вам час цю війну припиняти. Ви ще зможете зупинити Путіна. Вимагайте від нього негайно припинити військові дії та забрати російські війська з української землі. Вимагайте припинити війну. Жодного іншого результату для вас, окрім тисяч трун та зубожіння, не буде", - сказав міністр.
Очільник МЗС наголосив, що Україна, яка повстала на справжню народну війну, уже завдала багатотисячних втрат російській армії.
"Це ваші діти, чоловіки зараз згоряють у танках на українській землі, помирають, стають каліками, потрапляють у полон… Сьогодні воює український народ, і ми зупинимо цю війну, просто зробимо це або силоміць, вимушено вбиваючи ваших близьких, або це зробите ви, зупинивши Путіна всередині Росії", - сказав міністр.
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