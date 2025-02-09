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Війна з Росією: хроніка
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Інтерв’ю

18 років – ще зарано для захисту України, але у 22 роки йдуть скоювати теракт проти своєї держави, - Ягун

Антін Борковський
9 лютого, 2025 неділя
17:20
Війна з Росією Мобілізація

Віктор Ягун, заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на "Еспресо" висловив думку щодо терактів проти ТЦК, необхідності роз'яснювальної роботи суспільству про активність ворожих спецслужб та як вплинуть зміни у розвідструктурах США на Україну та світ

Зміст

Терористична війна: ситуація зі спробами терактів проти ТЦК продемонструвала, що ворог може вдаватися до значно масштабніших дій. Чого нам зараз бракує, щоб зробити нашу контррозвідувальну роботу якомога стійкішою і продуктивнішою?

Я б не називав це прямо терористичною війною, яка і так іде хвилями, починаючи з 2014 року. У нас тут і підривали офіцерів, і намагалися дестабілізувати ситуацію різноманітними мітингами. Але факт залишається фактом - зараз війна перейшла в іншу фазу, знайшла доброякісне підґрунтя, на яке були кинуті зернятка ненависті.

Є дві речі, на які треба звернути увагу. 

Перше - ми, починаючи ще з 2014 року, а особливо після 2022 року, дуже толерантно, як на мій погляд, відносилися до людей, які або протидіяли, або перешкоджали мобілізації різноманітними методами: хто через ТікТок, хто якимись відосиками, хто діями псевдоадвокатів, хто заробляв гроші на ухилянтах – це все створило такий собі міф "жорстокого ТЦК".

Я не кажу, що ТЦК були паіньками, адже там так само є купа проблем, які можна було вирішувати, на які треба було вказувати. По-перше, на представника ТЦК ніде не навчають. По-друге, ми самі поставили вимогу, щоб там поміняли персонал, який і був змінений на 90%. Причому прийшли десь 70% людей після фронту, які непридатні вже до бойових дій на передовій, бо вони після тяжких поранень. І ще там є певна категорія людей, які по мобілізації туди потрапили, бо були непридатні до служби в бойових частинах. Тобто те, що ми й хотіли, щоб там не було якихось мажорів чи когось подібного.

Зрозуміло, що люди, які після фронту, які вбивали, вони психологічно не дуже лагідні. Я не буду розказувати, що вони там всі хворі на голову, але в них є свої психологічні проблеми, які треба вирішувати та з якими треба розумітися. І коли такому хлопцю після фронту дають повістки, він іде по хатах їх розносити, а йому хтось починає хамити, то як ти його стримаєш, щоб він не відповів фізично на предмет того, що "я там воював, а ти тут сидиш на кухні та ще й мені хамиш". От, і маємо прецедент, а далі починаються відео в ТікТок, що "ТЦКшники - всі мразі".

Ось так суспільство умовно поділили на дві частини: ті, які протидіють ТЦК, та ті, які працюють в ТЦК, це одна проблема. 

А інша проблема - є частина молодого суспільства, починаючи з 14 років, яке живе у своїй інформаційній бульбашці і, як не дивно, не перетинається з тим інформаційним масивом, який держава намагається донести до суспільства. Вони не дивляться інформаційний марафон, телебачення, не слухають радіо, в них є свої канали отримання інформації, причому ці канали, на жаль, не дуже якісні.

І коли він намагається десь підробити та шукає в Telegram-каналі швидкий приробіток, то зрозуміло, що на його непідготовлений розум досить швидко може вплинути якийсь представник спецслужб з Російської Федерації. 

От, ми й маємо, що одні перешкоджали, а другі неготові були до цього, і пішла навала. У нас навала була у декілька хвиль. Перша - так звані коригувальники, потім ті, що палили машини, також ті, що палили залізничні шафи. А зараз дійшли до прямих дій, коли люди, не усвідомлюючи, виконують декілька "квестів": там забери коробочку, а там наплечник, туди віднеси й там поклади. Не узгоджуючи між собою ті всі дії, такі люди створюють передумови до скоєння теракту. 

А тепер ми ще знаємо, що частина цього теракту може бути небезпечною для їхнього життя, тому що вони не усвідомлюють, що вони роблять. Йому кажуть: "Зайди всередину", він увійшов і вибухнув. І ось так закінчується несвідоме життя.

Тому треба діяти, підіймати суспільство, щоб з кожної "праски" зараз звучав голос, який би роз'яснював, що насправді відбувається, як цьому протидіяти. Потрібно підключати до цього всіх: батьків, школи, коледжі, інститути - все, що тільки можна. Я б не відкидав ідею, щоб навіть перед кіносеансами робили такі оголошення. Тобто це все має бути дуже серйозно, тому що, якщо ми казали про втрачене покоління, то це частина того покоління. 

Бо коли ми говоримо, що 18 років – це мало, ще рано йти та захищати державу, то наскільки рано чи не рано у 22 роки скоювати теракт проти цієї держави?

Ви описали доволі делікатно, але чітко певну схему. Тобто береться та чи інша соціально вразлива верства, до представників якої звертається анонім за допомогою месенджера, пропонує за певну суму доставити якийсь негабаритний вантаж, і вони погоджуються. Розуміємо, що сьогодні це могли бути ТЦК, а завтра - якась установа чи інша адреса. Відповідно, історія надзвичайно серйозна. Як ви думаєте, наскільки масштабними можуть бути дії нашого противника у цьому випадку?

Вони мають гроші, натхнення, тому масштабують це. Ви дивіться, це відбувається по всій Україні: і Хмельниччина, і Рівненщина, і Дніпропетровщина - серйозні розкиди, тому це не залежить від регіону.

Щодо асоціальних осіб, які залежні від наркотиків, алкоголю або мають комп'ютерну залежність, або несвідомі й хочуть швидко заробити гроші, то такі є у всіх регіонах. І ця категорія досить вразлива на предмет заробляння грошей, але треба пояснювати, що насправді ніяких заробітків немає, є тільки втрати: "Якщо тобі пощастить і тебе захоплять вчасно, то ти просто сядеш. А якщо ти, не дай Боже, або сам вибухнеш, або когось знищиш, то тоді може бути й довічне покарання". 

І про це треба так само говорити, роз'яснювати, що "ви замість грошей можете отримати довічний термін".

Наскільки масштабованими можуть бути такі загрози та відповідні дії?

Зараз ми бачимо, що за останній період було 9 таких спроб. Я вважаю, як на таку державу, то це не така велика кількість. Але треба розуміти, що є певна кількість тих актів, які були завчасно виявлені й недопущені. Однак, дивлячись загально, це досить масштабне явище, враховуючи ті наслідки та можливість дестабілізації ситуації в державі, і це досить небезпечно.

Я дивився на ту ситуацію, наприклад, що була декілька днів тому в Ірпені, коли певні особи намагалися майже не цілий мітинг організувати з викраденням людей з мобілізаційного приміщення - також небезпечно, тому що росіянам потрібна картинка. Вони мають дестабілізувати ситуацію всередині країни, мають певну частину суспільства протиставити іншому, а потім показати цю картинку нашим партнерам: "Дивіться, українці борються проти війни всередині, їм війна не потрібна. Війна потрібна їхньому керівництву".

Я зараз подивився дослідження, яке опублікували, що тільки 25% українців бояться окупації, а 33% бояться підняття цін. Кому вірити? Нашим соціологам? Хоча, в принципі, це нормальна соціологічна фірма. 

Але разом з тим, є така тенденція, яка мені не подобається, - якщо 75% населення України не боїться окупації, то чого вони бояться тоді?

Хороше риторичне питання. А коли ми говоримо про мої побоювання, то свого часу КДБ Радянського Союзу активно використовував свої структури, які могли бути приспаними або тільки новосформованими на кшталт Rote Armee Fraktion (RAF), які здійснювали низку жахливих вбивств на території Федеративної Республіки Німеччини. Це могло там загортатися в троцькізм, але неважливо в яку форму будуть загортати подібне. Як ви думаєте, подібні акції в нас є можливими?

Можливі. Була відкрита проба створення організації на базі, до речі,
ідеологічних лівих молодіжних структур. Списки є. Чому не пройтися по тих списках і не запропонувати людям, наприклад, майбутні посади в якихось умовних організаціях або державних структурах, або підготовку до якихось виборів? А потім на цьому фоні: "Давайте збуримо!". Завжди є протестний потенціал. Якщо вчасно десь перехопити й використати цей протестний потенціал, то чому б ні?

Те, що Радянський Союз, а тепер ФСБ використовує одні й ті самі методи, то це ніхто не приховує.

Ви подивіться, як вони зараз активно працюють і в тій же самій Німеччині, Австрії, а перед цим в Молдові, Румунії, Словаччині, Угорщині. Як активно працюють по всій Європі з виборами, намагаючись просувати тих чи інших кандидатів за їхньої підтримки як в інформаційному полі, так і у фінансовому. На жаль, вони будують собі на перспективу те коло, з яким можуть спілкуватися та вирішувати ті чи інші питання.

Хочу вас розпитати про те, що Дональд Трамп де-факто розпускає частину складу ЦРУ США, тобто структуру, яка забезпечує американський уряд значною частиною розвідданих. Однак це може паралізувати центральний розвідувальний орган. Які наслідки для нас?

Треба розуміти, що в Сполучених Штатах є розвідспільнота, яка має паралельні структури, що працюють на інші органи, наприклад, на армію, флот. І я думаю, - якщо Агентству національної безпеки (АНБ) треба отримувати інформацію, то АНБ буде її отримувати. А те, що потрібна чистка і коригування певної діяльності в інтересах Сполучених Штатів, то це правда. Вони зараз активно виступають проти тієї методології "м'якої сили", яку США використовували останні 50-60 років, у тому числі із застосуванням фінансування тих чи інших напрямків громадської діяльності. І це було частково під прикриттям ЦРУ. 

На мою думку, те, що зараз твориться з АНБ і ЦРУ, - це десь паралельні речі, тобто дуже багато речей були забюрократизовані. Наприклад, є тепер статистика, що з коштів, які виділялися на той чи інший проєкт, могло доходити всього-на-всього до 13%. А все решта - побічні витрати: під якихось консультантів, проїзди, харчування, проживання, телефонні дзвінки, діяльність самого фонду.

Тому, якщо вони приведуть це в нормальну ситуацію, і "м'яка сила" США у світі залишиться, то це буде позитивно. Якщо вони її знищать в кінець і це не буде відтворено, то погано. Але на мою думку, США діють якраз по тій методології, яку завжди застосовують - Сполучені Штати завжди приймають правильне рішення після того, як перепробували всі інші. Сподіваюся, що врешті-решт вони прийдуть до правильного рішення.

Час від часу ЦРУ могло ділитися тою чи іншою важливою інформацією з нами, нашими військовими та спецслужбами. Чи зараз це не викликало б певного гальмування процесів?

Я не думаю, адже все одно там частина структур залишається. А просто закрити структуру і розігнати всіх, так не буде. Інша справа - чи буде справді коригування щодо отримання цієї інформації? Обмін буде йти, бо ми ж інформацію отримуємо не тільки від США, а й від партнерських розвідструктур у тому числі й Великої Британії, Франції, Німеччини. Тому, я сподіваюся, ця інформація буде і далі йти.

 

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Володимир Путін
СБУ
теракт
ЦРУ
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терорист
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