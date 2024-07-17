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Армія РФ упродовж дня б'є по Херсону та селах у регіоні: є поранені

17 липня, 2024 середа
20:38
Війна з Росією Херсонська область

Армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонській області. У середу, 17 липня, росіяни обстріляли обласний центр і села у регіоні: є поранені

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Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

Зранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Ввечері до лікарні ушпиталили жительку селища Білозерка. 

Внаслідок російського обстрілу 33-річна жінка дістала вибухову й черепно-мозкову травми, а також контузію. 

Також ввечері російські військові атакували селище Антонівка. Постраждав чоловік, 62 років. 

"Потерпілий самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - повідомляють в ОВА.

Крім того 17 липня до лікарні звернулася жителька Антонівки, котра напередодні постраждала внаслідок російського обстрілу.

У 45-річної жінки діагностували контузію та вибухову травму. 

Станом на 20:24 росіяни знову обстріляли Антонівку, атакували з артилерії.

Під удар потрапили ще двоє місцевих жителів - чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні.

Загалом на цю годину від російських атак в Антонівці вже постраждали 3 людей.

  • 17 липня повідомлялось, що на Херсонщині згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону.

Теги:
Україна
військові
російська армія
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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