Армія РФ упродовж дня б'є по Херсону та селах у регіоні: є поранені

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

Зранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Ввечері до лікарні ушпиталили жительку селища Білозерка.

Внаслідок російського обстрілу 33-річна жінка дістала вибухову й черепно-мозкову травми, а також контузію.

Також ввечері російські військові атакували селище Антонівка. Постраждав чоловік, 62 років.

"Потерпілий самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - повідомляють в ОВА.

Крім того 17 липня до лікарні звернулася жителька Антонівки, котра напередодні постраждала внаслідок російського обстрілу.

У 45-річної жінки діагностували контузію та вибухову травму.

Станом на 20:24 росіяни знову обстріляли Антонівку, атакували з артилерії.

Під удар потрапили ще двоє місцевих жителів - чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні.

Загалом на цю годину від російських атак в Антонівці вже постраждали 3 людей.