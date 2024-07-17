Армія РФ упродовж дня б'є по Херсону та селах у регіоні: є поранені
Армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонській області. У середу, 17 липня, росіяни обстріляли обласний центр і села у регіоні: є поранені
Про це повідомляють у Херсонській ОВА.
Зранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Ввечері до лікарні ушпиталили жительку селища Білозерка.
Внаслідок російського обстрілу 33-річна жінка дістала вибухову й черепно-мозкову травми, а також контузію.
Також ввечері російські військові атакували селище Антонівка. Постраждав чоловік, 62 років.
"Потерпілий самостійно звернувся до лікарні з пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - повідомляють в ОВА.
Крім того 17 липня до лікарні звернулася жителька Антонівки, котра напередодні постраждала внаслідок російського обстрілу.
У 45-річної жінки діагностували контузію та вибухову травму.
Станом на 20:24 росіяни знову обстріляли Антонівку, атакували з артилерії.
Під удар потрапили ще двоє місцевих жителів - чоловік та жінка. Їх бригади "швидкої" доставили до лікарні.
Загалом на цю годину від російських атак в Антонівці вже постраждали 3 людей.
- 17 липня повідомлялось, що на Херсонщині згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону.
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