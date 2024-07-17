На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду, - ОВА
На Херсонщині згідно з наказом коменданта від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію регіону
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Метою рішення є забезпечити належну організацію та контроль пропускного режиму на блокпостах. Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.
В ОВА додали, що згідно з наказом "Повідомлення про пересування" слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected].
- Російські загарбники присилають на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей так званих ополченців, які мають патрулювати населені пункти.
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