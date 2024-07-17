На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду, - ОВА

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Метою рішення є забезпечити належну організацію та контроль пропускного режиму на блокпостах. Особливий режим стосується як громадян України, так й іноземців та людей без громадянства.

В ОВА додали, що згідно з наказом "Повідомлення про пересування" слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: [email protected].