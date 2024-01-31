"Бандерівці стали полювати на беззбройних людей", - добірка російських фейків і маніпуляцій за 31 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 31 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 31 січня росіяни запустили один обман і дві маніпуляції.
Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Українська криза, за великим рахунком, є випробуванням для багатополярного світопорядку, що формується".
Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Останнім часом бандерівці стали буквально полювати на беззбройних людей, атакуючи їх за допомогою дронів, заряджених боєприпасами".
Маніпуляція: Речник Кремля Д. Пєсков заявив: "Контрнаступ ЗСУ, що провалився, призводить до зростання протиріч серед представників київського режиму".
- "Війна за довіреністю": добірка російських фейків за 30 січня.
- 30 січня повідомлялося, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
- 31 січня стало відомо, що російська пропаганда просуває фейк, нібито президент Володимир Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ.
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