"Бандерівці стали полювати на беззбройних людей", - добірка російських фейків і маніпуляцій за 31 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 січня росіяни запустили один обман і дві маніпуляції.

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Українська криза, за великим рахунком, є випробуванням для багатополярного світопорядку, що формується".

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Останнім часом бандерівці стали буквально полювати на беззбройних людей, атакуючи їх за допомогою дронів, заряджених боєприпасами".

Маніпуляція: Речник Кремля Д. Пєсков заявив: "Контрнаступ ЗСУ, що провалився, призводить до зростання протиріч серед представників київського режиму".