Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий
Бійці батальйону "К2" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи захопили російський експортний танк Т-90С
Про це повідомив в Instagram танкіст батальйону Олександр Афанасьєв.
"Мабуть, один з найкращих танків які я бачив від РФ, експортна версія нового Т-72б3м. Якщо з "леопардами" не вийшло, то ворог завжди нас радує свіжою технікою.Трофей знатний, "К-2" висловлює подяку "Уралвагонзаводу" за зроблені висновки, разом до перемоги Слава Україні", - написав він.
Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенку заявив, що найбільш помітна відмінність Т-90С від Т-90А – це трапецієподібний "індійський" блок ДЗ, який встановлюється замість малокорисного прожектора "Штора".
Також він відрізняється тим, що всі написи в середині танку написані англійською.
Захоплений Т-90C оснащений антидроновим "мангалом", засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду й саморобним тралом.
- Протягом минулої доби на фронті українські захисники знищили ще 1440 російських окупантів. Загальні втрати армії РФ у живій силі склали вже майже 690 тисяч осіб.
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