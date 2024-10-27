Батальйон "К2" захопив російський експортний танк Т-90С: чим він особливий

Про це повідомив в Instagram танкіст батальйону Олександр Афанасьєв.

"Мабуть, один з найкращих танків які я бачив від РФ, експортна версія нового Т-72б3м. Якщо з "леопардами" не вийшло, то ворог завжди нас радує свіжою технікою.Трофей знатний, "К-2" висловлює подяку "Уралвагонзаводу" за зроблені висновки, разом до перемоги Слава Україні", - написав він.

Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенку заявив, що найбільш помітна відмінність Т-90С від Т-90А – це трапецієподібний "індійський" блок ДЗ, який встановлюється замість малокорисного прожектора "Штора".

Також він відрізняється тим, що всі написи в середині танку написані англійською.

Захоплений Т-90C оснащений антидроновим "мангалом", засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду й саморобним тралом.