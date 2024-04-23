Британія надіслала в Україну найбільшу від 2022 року партію пожежної техніки й обладнання
Із Великої Британії вирушила найбільша з початку повномасштабного вторгнення РФ колона пожежно-рятувальної техніки для ДСНС
Про це повідомляє The Telegraph.
"33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогодні — вирушили з Кента у вівторок вранці, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати, до країни, що потерпає від війни", — йдеться у публікації.
Логістику колони організувало Міністерство внутрішніх справ Великої Британії. До неї залучено понад 100 волонтерів з 15 пожежних служб, які пожертвували обладнання, а також організація Fire Aid.
У колонці для The Telegraph молодший міністр з питань злочинності, поліції та пожежної служби Великої Британії Кріс Філп зазначив, що обладнання є життєво необхідним для "героїчних пожежників" України, 91 з яких віддав своє життя під час війни, допомагаючи рятувати жертв війни.
"Путін навмисно атакує цивільне населення та цивільні будівлі в Україні, що призводить до безпрецедентних навантажень на пожежно-рятувальні служби, які реагують на ці атаки. Той факт, що українські рятувальники змогли відреагувати на таку кількість інцидентів, зазнавши при цьому значних втрат особового складу і техніки, просто вражає", — наголосив він.
Зазначається, що з початку війни було знищено 396 пожежних станцій та майже 1 700 пожежних автомобілів. Майже 350 пожежників були поранені, а п'ятеро перебувають у російському полоні.
"Україна повинна перемогти у цій війні, і ми ніколи не повинні вагатися у нашій підтримці. Якими б великими чи малими не були наші дії, ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні досягти перемоги – як і всі цивілізовані країни", - зазначив Філп.
- 6 квітня пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії загинув 91 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 348 рятувальників дістали поранення.
- Напередодні повідомлялося, що прем’єр Британії 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
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