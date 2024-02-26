Британська розвідка пояснила, як РФ використовує енергетику у війні проти України

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Експерти проаналізували спрямовані на енергетику дії Росії від анексії Криму і захоплення "вишок Бойка" у Чорному морі у лютому 2014 року до російських ударів по енергоінфраструктурі України у січні 2024 року.

Зазначається, що протягом усього конфлікту з Україною Росія намагалася використовувати енергетику як зброю.



Британська розвідка наголошує, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України спричинили широку нестачу електроенергії в країні в той час, як на глобальному рівні президент РФ Володимир Путін використовував енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки.

"Скорочуючи потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт та змінюючи умови оплати, Путін прагнув підірвати єдність усієї Європи проти незаконної війни, яку веде Росія", - йдеться у звіті міноборони Британії.

За даними британських розвідників, використання Росією енергії як зброя, ймовірно, залишиться примусовим інструментом.

"Вельми ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди та політичного впливу, що означає зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями", - наголошують у британському міноборони.

Зокрема зазначається, що у 2014 році Росія окупувала Крим, а у 2015-му захопила нафтогазові платформи України у Чорному морі.

Згідно з діаграмою, 2021 року "Газпром" скоротив постачання газу до Європи, щоб скоротити запаси. На початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія одразу захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня - Запорізьку АЕС.

Того ж місяця 2022 року Кремль вимагав оплати за газ у рублях. З травня Росія скоротила постачання газу трубопроводом Ямал-Європа.

Вже у серпні 2022 року Росія скоротила постачання по "Північному потоку-1", а у травні російський військовий корабель підійшов до газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у Чорному морі.

У листопаді 2022 року Москва почала атакувати українську інфраструктуру і продовжила удари у січні 2024 року.