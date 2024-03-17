"Частина інформаційної кампанії "Майдан-3": ISW пояснив, навіщо окупанти телефонують родичам українських полонених

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно у повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що невідомі російські фігуранти телефонують родичам українських військовополонених і заявляють, що Росія готова повернути полонених, але нібито українське керівництво цьому перешкоджає.

Повідомляється, що російські діячі закликають родичів протестувати з цього приводу. Водночас Лубінець зазначив, що Україна ніколи не припиняла обмін військовополоненими.

Як зазначає ISW, ц і заклики росіян до протестів, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3", яка, як раніше повідомляла Служба безпеки України, має намір посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та вбити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

Читайте також: Що таке "Майдан-3"? Як не потрапити на його гачок

В Інституті вивчення війни також нагадали, що раніше Росія успішно використовувала інформаційні операції, включаючи пряме листування через мобільний телефон з українськими цивільними особами, для розпалювання насильницьких протестів в Україні.