"Частина інформаційної кампанії "Майдан-3": ISW пояснив, навіщо окупанти телефонують родичам українських полонених
У рамках інформаційної кампанії "Майдан-3" росіяни намагаються використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Нещодавно уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що невідомі російські фігуранти телефонують родичам українських військовополонених і заявляють, що Росія готова повернути полонених, але нібито українське керівництво цьому перешкоджає.
Повідомляється, що російські діячі закликають родичів протестувати з цього приводу. Водночас Лубінець зазначив, що Україна ніколи не припиняла обмін військовополоненими.
Як зазначає ISW, ці заклики росіян до протестів, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3", яка, як раніше повідомляла Служба безпеки України, має намір посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та вбити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.
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В Інституті вивчення війни також нагадали, що раніше Росія успішно використовувала інформаційні операції, включаючи пряме листування через мобільний телефон з українськими цивільними особами, для розпалювання насильницьких протестів в Україні.
- Нещодавно українська розвідка попередила, що навесні РФ може здійснити спробу організації масових протестів в Україні, аби через дестабілізацію ситуації всередині країни завдати військової поразки на сході.
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