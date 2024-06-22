Через Резерв+ 1,7 млн українців оновили свої дані, - Міноборони
Через мобільний застосунок "Резерв+" 1,7 млн громадян України оновили свої дані, з них близько 26 тисяч - за кордоном
Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Для кращого розуміння цієї цифри ми порівнюємо, скільки ресурсу зайняло б обслуговування такої кількості українців в ТЦК та СП, коли працівникам ТЦК доводилося б проводити прийоми громадян особисто. В середньому послуга оформлення електронного військово-облікового документа, ми його називаємо коротко електронний військовий, забирає 30 хвилин в ТЦК", - зазначила Черногоренко.
Крім того, очікування документа забирає до 5 робочих днів. За її словами, для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи для оновлення даних.
Катерина Черногоренко також додала, що 713 тисяч громадян станом на зараз згенерували документи через застосунок "Резерв+".
- У мобільному застосунку "Резерв+" військовозобов'язані не отримуватимуть електронних повісток, якщо тільки у майбутньому не буде ухвалено відповідний закон.
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