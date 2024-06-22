Через Резерв+ 1,7 млн українців оновили свої дані, - Міноборони

Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Для кращого розуміння цієї цифри ми порівнюємо, скільки ресурсу зайняло б обслуговування такої кількості українців в ТЦК та СП, коли працівникам ТЦК доводилося б проводити прийоми громадян особисто. В середньому послуга оформлення електронного військово-облікового документа, ми його називаємо коротко електронний військовий, забирає 30 хвилин в ТЦК", - зазначила Черногоренко.

Крім того, очікування документа забирає до 5 робочих днів. За її словами, для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи для оновлення даних.

Катерина Черногоренко також додала, що 713 тисяч громадян станом на зараз згенерували документи через застосунок "Резерв+".