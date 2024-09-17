Чому в США не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї. Пояснює політексперт
Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що в США не дають дозвіл на застосування Україною далекобійної зброї через президентські вибори
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт вважає, що затримка з наданням дозволу пов'язана з імовірною реакцією кандидата в президенти Дональда Трампа.
"Дональд Трамп узяв за практику шантажувати опонента політичного й на будь-яку дію на підтримку України, а особливо передачу якогось озброєння, Трамп верещить, що Байден починає Третю світову війну. Тому вирішили не кидати цих костомах йому, не підживлювати його, так би мовити, деструкцію й вирішили акуратно взяти, ну, промовчати. Це фігура замовчання називається. А як діятимуть українські війська… Та вони талановиті, вони діють у свій спосіб, як їм заманеться", - вважає Володимир Цибулько.
- 16 вересня повідомлялось, що в Держдепі США заявили, що поки не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування далекобійної західної зброї по території РФ.
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