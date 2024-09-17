Чому в США не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї. Пояснює політексперт

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт вважає, що затримка з наданням дозволу пов'язана з імовірною реакцією кандидата в президенти Дональда Трампа.

"Дональд Трамп узяв за практику шантажувати опонента політичного й на будь-яку дію на підтримку України, а особливо передачу якогось озброєння, Трамп верещить, що Байден починає Третю світову війну. Тому вирішили не кидати цих костомах йому, не підживлювати його, так би мовити, деструкцію й вирішили акуратно взяти, ну, промовчати. Це фігура замовчання називається. А як діятимуть українські війська… Та вони талановиті, вони діють у свій спосіб, як їм заманеться", - вважає Володимир Цибулько.