"Де тіла полеглих? Їх теж чекають": у Києві біля метро "Житомирська" пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

30 червня традиційна щонедільна акція-нагадування про українських військових, які досі перебувають у російському полоні, пройшла також із закликами до повернення тіл полеглих героїв Маріуполя.

Зокрема на плакатах, з якими вийшли люди, були написи: "Де тіла полеглих? Їх теж чекають", "Полеглі Маріуполя в полоні у ворога", "Волю сталевим! Живим та полеглим!"