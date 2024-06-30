"Де тіла полеглих? Їх теж чекають": у Києві біля метро "Житомирська" пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
У неділю, 30 червня, у Києві біля станції метро "Житомирська" пройшла мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.
30 червня традиційна щонедільна акція-нагадування про українських військових, які досі перебувають у російському полоні, пройшла також із закликами до повернення тіл полеглих героїв Маріуполя.
Зокрема на плакатах, з якими вийшли люди, були написи: "Де тіла полеглих? Їх теж чекають", "Полеглі Маріуполя в полоні у ворога", "Волю сталевим! Живим та полеглим!"
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