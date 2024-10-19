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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Для Путіна успіх полягає у руйнуванні України, що також означатиме руйнування для всього світу, - британський нейрохірург та письменник Генрі Марш
Ексклюзив

Для Путіна успіх полягає у руйнуванні України, що також означатиме руйнування для всього світу, - британський нейрохірург та письменник Генрі Марш

Тетяна Нижник
19 жовтня, 2024 субота
13:45
Війна з Росією Володимир Путін

Британський нейрохірург, письменник, друг України Генрі Марш зазначив, що усі історичні вигадки Путіна – повний абсурд

Зміст

Таку думку він висловив у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Йдеться не про території, а про прагнення Путіна зберегти свою клептократичну імперію. Вільна та процвітаюча Україна є прямою загрозою для всього, що Путін уособлює, так само як і для інших диктаторів, таких як в Ірані, Північній Кореї та Китаї. Для Путіна успіх полягає у руйнуванні України. Але це також означатиме руйнування для всього світу, адже це свого роду передвісник повернення до націоналістичної, автократичної політики, яка  протягом століть призводила до мільйонів смертей у Європі", - зауважив він. 

Генрі Марш додав, що коли вперше приїхав до України 32 роки тому, то одразу інстинктивно відчув, що це особлива країна. 

"Молода нація, яка боролася за визволення після тривалих років гноблення з боку Росії. Тоді це було мені зрозуміло, адже я вивчав історію Східної Європи в Оксфордському університеті перед тим, як стати нейрохірургом. Спершу моя діяльність в Україні була зосереджена на нейрохірургії, а саме на запровадженні новітніх технологій та доставці медичного обладнання з Лондона. Проте я швидко усвідомив, що за усім цим стоїть щось значно глибше, ніж просто медицина. Йшлося про допомогу Україні в її поверненні до Західної Європи після довгих років перебування в зоні впливу Росії. Я ніколи не міг уявити, що почнеться війна. Думаю, мало хто вірив у можливість такого сценарію. І, безумовно, було жахливо спостерігати, як Путін і Росія, злякавшись вільної та успішної України, напали на неї в намаганні знищити", - сказав він.

  • Нещодавно доктор політичних наук Максим Розумний зазначив, що Захід не дасть Путіну розгромити Україну.

     
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
підтримка України
Світ про Україну
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