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Для виробників озброєння запустили проєкт з тестування розробок на ранніх етапах проєктування

Юлія Лаврук
15 серпня, 2024 четвер
13:02
Війна з Росією ССО ЗСУ

Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості запустили проєкт "Залізний полігон" для виробників озброєння в Україні

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Про це повідомляє Міноборони.

Проєкт "Залізний полігон" надає українським виробникам озброєння і військової техніки можливість безкоштовно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проєктування.

У Міністерстві кажуть, що завдяки цьому процесу виробники зможуть безоплатно отримувати оперативний зворотний зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт.

Метою проєкту є забезпечення виробників можливістю протестувати свої вироби в реальних умовах та оцінити їхню ефективність за допомогою військових науково-дослідних інститутів.

"Цей проєкт є важливим етапом розвитку українського ВПК, оскільки дозволяє виробникам зброї та техніки значно скоротити час на тестування і доведення своїх виробів до стандартів, необхідних для реальних бойових дій", - зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Новий проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнаних усім необхідним для випробувань різних типів військових виробів, додають у Міністерстві.

  • До експлуатації у військах допустили першого в Україні пожежного наземного робота, який працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості.

Теги:
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
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