Для виробників озброєння запустили проєкт з тестування розробок на ранніх етапах проєктування
Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості запустили проєкт "Залізний полігон" для виробників озброєння в Україні
Про це повідомляє Міноборони.
Проєкт "Залізний полігон" надає українським виробникам озброєння і військової техніки можливість безкоштовно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проєктування.
У Міністерстві кажуть, що завдяки цьому процесу виробники зможуть безоплатно отримувати оперативний зворотний зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт.
Метою проєкту є забезпечення виробників можливістю протестувати свої вироби в реальних умовах та оцінити їхню ефективність за допомогою військових науково-дослідних інститутів.
"Цей проєкт є важливим етапом розвитку українського ВПК, оскільки дозволяє виробникам зброї та техніки значно скоротити час на тестування і доведення своїх виробів до стандартів, необхідних для реальних бойових дій", - зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
Новий проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнаних усім необхідним для випробувань різних типів військових виробів, додають у Міністерстві.
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