Для виробників озброєння запустили проєкт з тестування розробок на ранніх етапах проєктування

Про це повідомляє Міноборони.

Проєкт "Залізний полігон" надає українським виробникам озброєння і військової техніки можливість безкоштовно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проєктування.

У Міністерстві кажуть, що завдяки цьому процесу виробники зможуть безоплатно отримувати оперативний зворотний зв'язок, оптимізувати розробку та пришвидшити постачання озброєння та техніки на фронт.

Метою проєкту є забезпечення виробників можливістю протестувати свої вироби в реальних умовах та оцінити їхню ефективність за допомогою військових науково-дослідних інститутів.

"Цей проєкт є важливим етапом розвитку українського ВПК, оскільки дозволяє виробникам зброї та техніки значно скоротити час на тестування і доведення своїх виробів до стандартів, необхідних для реальних бойових дій", - зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Новий проєкт пропонує доступ до полігонів, обладнаних усім необхідним для випробувань різних типів військових виробів, додають у Міністерстві.