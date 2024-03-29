"Єдина можливість зупинити наступ РФ - підірвати дамбу на Харківщині": російські фейки та маніпуляції за 29 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Пресаташе МЗС РФ Захарова заявила: "Формула Зеленського – це алхімія".

Дезінформація: Російський пропагандист Мірошник заявив: "Ми маємо чітко розуміти, що Україна – це несуб'єктна, державоподібна організація. І вона не здатна на самостійні рішення. Тому все, що зараз намагається зробити Зеленський - заново її продати".

Фейк: Ворожий Тг-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Командування ЗСУ усвідомлює, що єдина можливість зупинити наступ російських військ - це підрив дамби Трав'янського водосховища (на Харківщині, - ред.), що спричинить затоплення основних дорожніх шляхів, а також прилеглих населених пунктів".