"Єдина можливість зупинити наступ РФ - підірвати дамбу на Харківщині": російські фейки та маніпуляції за 29 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 29 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Пресаташе МЗС РФ Захарова заявила: "Формула Зеленського – це алхімія".
Дезінформація: Російський пропагандист Мірошник заявив: "Ми маємо чітко розуміти, що Україна – це несуб'єктна, державоподібна організація. І вона не здатна на самостійні рішення. Тому все, що зараз намагається зробити Зеленський - заново її продати".
Фейк: Ворожий Тг-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Командування ЗСУ усвідомлює, що єдина можливість зупинити наступ російських військ - це підрив дамби Трав'янського водосховища (на Харківщині, - ред.), що спричинить затоплення основних дорожніх шляхів, а також прилеглих населених пунктів".
- Російські пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про нібито депортацію українців з ЄС через масові протести по всій Європі.
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