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"Єдина можливість зупинити наступ РФ - підірвати дамбу на Харківщині": російські фейки та маніпуляції за 29 березня

29 березня, 2024 п'ятниця
21:34
Війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 29 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Пресаташе МЗС РФ Захарова заявила: "Формула Зеленського – це алхімія".

Дезінформація: Російський пропагандист Мірошник заявив: "Ми маємо чітко розуміти, що Україна – це несуб'єктна, державоподібна організація. І вона не здатна на самостійні рішення. Тому все, що зараз намагається зробити Зеленський - заново її продати". 

Фейк: Ворожий Тг-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Командування ЗСУ усвідомлює, що єдина можливість зупинити наступ російських військ - це підрив дамби Трав'янського водосховища (на Харківщині, - ред.), що спричинить затоплення основних дорожніх шляхів, а також прилеглих населених пунктів".

  • Російські пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про нібито депортацію українців з ЄС через масові протести по всій Європі. 
Теги:
Світ
Україна
Росія
Марія Захарова
фейк
Харківщина
пропаганда
воєнні злочини Росії
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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