Ексгенсек НАТО пояснив чому оборонпром Заходу поступається Росії та її партнерам

Про це генсек НАТО у 2009-2014 роках і чинний радник президента України Андерс Фог Расмуссен написав у колонці для The Wall Street Journal.

Расмуссен нагадав, що Північна Корея за один місяць поставила Москві стільки артилерійських боєприпасів, скільки Європейський Союз зміг поставити Києву за рік.

"Росія виробляє три мільйони снарядів на рік, тоді як США і Європа разом узяті здатні виробити для Києва тільки 1,2 мільйона. Незважаючи на величезну економічну міць демократичного світу, нас випереджає арсенал автократії в Росії, Ірані та Північній Кореї", - зазначив політик.

Він попередив, що якщо західні союзники негайно не збільшать постачання зброї та боєприпасів на Україну, майбутнє буде похмурим.

"Якщо не зупинити Путіна в Україні, це означатиме десятиліття нестабільності та конфліктів у Європі", - написав ексгенсек НАТО.

Перед обличчям нової загрози з боку мілітаризованої автократії, Расмуссен запропонував п'ять ідей, які допоможуть почати діяти.

По-перше, уряди мають укладати довгострокові контракти з оборонною промисловістю, щоб гарантувати, що компанії мають необхідний капітал для швидкого розширення потужностей.

По-друге, слід спростити і скоротити процес укладення контрактів. Підписаного листа про наміри має бути достатньо для швидкого запуску виробництва, а юридичні деталі слід залагоджувати під час справи.

По-третє, слід тимчасово пом'якшити правила проведення тендерів на оборонні контракти, щоб виробництво можна було почати з прямих замовлень компаніям, здатним негайно поставити зброю або боєприпаси.

По-четверте, оборонній промисловості слід дозволити амортизувати інвестиції у нові виробничі потужності швидше, ніж зазвичай, щоб відобразити надії на скорочення горизонтів воєн і конфліктів.

Расмуссен також зазначає, що суверенні фонди, а також приватні пенсійні та інвестиційні фонди повинні створювати спеціальні пули для інвестицій в оборонну промисловість. Це дасть змогу залучити приватний капітал, необхідний для швидкого розвитку оборонної промисловості.