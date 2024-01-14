Ексмер Владивостоку, засуджений на 12 років за хабарі, вирушив на війну проти України
Колишній мер Владисвостоку Олег Гуменюк, засуджений на 12 років тюрми за звинуваченням у хабарах, уклав контракт з Міноборони РФ та поїде на війну в Україні. Він уже виїхав з колонії
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами адвоката Гуменюка Олександра Китаєва, спершу він має пройти військову підготовку. Де ексмер Владивостоку знаходиться зараз - невідомо.
Спочатку він був зобов'язаний з'явитися до військової частини 22 грудня минулого року.
Гуменюка було засуджено у справі за отримання хара в особливо великому розмірі. Також відомо, що начебто він хотів поїхати на війну ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гуменюк вже вирушав у військову частину, але 29 листопада його було знято з авіарейсу і повернуто до колонії.
- Протягом минулої доби, 13 січня, на фронті відбулося 61 бойове зіткнення. ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 840 окупантів. Загальні втрати армії РФ сягнули вже 370 тисяч.
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