Ексмер Владивостоку, засуджений на 12 років за хабарі, вирушив на війну проти України

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами адвоката Гуменюка Олександра Китаєва, спершу він має пройти військову підготовку. Де ексмер Владивостоку знаходиться зараз - невідомо.

Спочатку він був зобов'язаний з'явитися до військової частини 22 грудня минулого року.

Гуменюка було засуджено у справі за отримання хара в особливо великому розмірі. Також відомо, що начебто він хотів поїхати на війну ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гуменюк вже вирушав у військову частину, але 29 листопада його було знято з авіарейсу і повернуто до колонії.