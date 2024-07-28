Експерт Єфремов назвав головну мету запрошення Кулеби до Китаю

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай проголосив свій нейтралітет від початку вторгнення РФ в Україну. Від самого початку війни відбулось безліч зустріч між представниками РФ та Китаю на різних рівнях. З міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою була одна зустріч і пройшла на майданчику ООН та на Мюнхенській конференції. Тобто, рівень та інтенсивність комунікації була різна. Звичайно, що Китай це презентує так, що в Пекін має свій особливий підхід до врегулювання війни в Україні. По факту, ми бачимо, що це було викривлення на користь РФ, на що неодноразово Китаю вказували західні союзники. Зараз же в Китаї вирішили раптово запросити Кулебу з візитом до Пекіна", - пояснив Єфремов.

Експерт зауважив, що для Китаю в першу чергу важливі економічні звʼязки з ЄС і це може впливати на їхні погляди щодо війни в Україні.

"Після візиту з Кулебою міністр закордонних справ Китаю Ван Ї їде до Лаосу, де зустрічається з Високим представником ЄС Боррелем. Там звісно він буде говорити про те, що вимога ЄС мати комунікацію з Україною виконана. Далі Китай буде вимагати розв'язувати двосторонні проблеми з ЄС. Зокрема, торгівлі, умов допуску китайських товарів на європейські ринки та допуску інвесторів до європейських високотехнологічних компаній. З мого погляду, чутливість Китаю до ситуації в Україні дуже сильно буде залежати від того, як будуть відбуватись переговори стосовно торгівлі з ЄС", - додав він.

Що відомо

У вівторок, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю на зустріч зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".

За його словами, у Пекіні він проведе розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Також міністр закордонних справ обговорить з китайською стороною розвиток двосторонніх відносин.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії. Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили, зокрема, Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.