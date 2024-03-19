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Війна з Росією: хроніка
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ФСБ за найближчі два роки перетвориться на ще одну армію у РФ: політичний експерт Денисенко про наслідки "виборів" Путіна

19 березня, 2024 вiвторок
18:34
Війна з Росією ФСБ

Вадим Денисенко, політичний експерт, журналіст вважає, що Путін посилює та озброює ФСБ, щоб не допустити ніякого перевороту, бо досі з обережністю ставиться до російського генералітету

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Було два різнонаправлених рухи в інформаційній сфері РФ щодо "виборів". З одного боку росіян садили у теплу ванну, розповідаючи, що відбудуться вибори й Путін достатньо швидко закінчить війну. І насправді, якщо говорити про соціологію та настрої росіян, то вони на сьогодні щиро вважають, але скоро розчаруються, що після виборів вдасться зупинити війну. З іншого боку велика частина російських пропагандистів не припиняла говорити про подальші захоплення українських територій. Тобто, якщо українські війська видихнуться, то ще 2-3 місяці й український фронт посиплеться", - прокоментував політичний експерт.

За його словами, з воєнного погляду "вибори" у РФ на війну ніяк не впливають. Ці "вибори" були не про війну, а про імператорство Володимира Путіна, про зміну системи управління та суспільного договору у РФ, а також про закручування гайок, тобто про посилення репресій.

"Дуже симптоматично та показово, що перша офіційна зустріч, яку провів Путін всередині РФ після "виборів", це було засідання апарату ФСБ. Тобто Путін зібрав велику колегію ФСБ, на якій сказав дві речі. Перша – подякував, що утримали ситуацію, а друга – необхідність ще більшого озброєння ФСБ, бо є прикордонні війська, які повинні перетворитися на ще одну армію всередині Росії. На цей момент де-факто можемо сказати, що у РФ існує дві великі армії: збройні сили РФ та росгвардія. Зараз, судячи зі всього, ФСБ протягом 2024 та 2025 років перетвориться на третю армію у РФ. А це потрібно виключно для того, щоб у ніякому разі не допустити думок про переворот, бо Путін досі з обережністю ставиться до генералітету, тому попри все боїться переворотів", - зауважив журналіст.

Вадим Денисенко резюмував, що "вибори" у РФ були виключно про внутрішню ситуацію і ніякого відношення не мали до російсько-української війни.

  • Володимира Путіна "обрали" на новий термін на так званих виборах президента РФ, що тривали 15-17 березня. З "перемогою" його вже привітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Індії, Сирії, Пакистану, Катару й Туреччини.
Теги:
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
вибори в Росії
ФСБ
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