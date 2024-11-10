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ГУР і ОУВ "Таврія" вдарили по скупченню псковських десантників на Запорізькому напрямку

Катерина Єсікова
10 листопада, 2024 неділя
22:49
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Бійці ГУР та ОУВ "Таврія" вдарили ракетою по десантниках із Псковської дивізії російської армії, які готувалися до маневру у Запорізькій області

Зміст

Про це повідомляє ГУР.

"Якось окупанти із псковської дивізії ЗС РФ незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупантів виявили воїни ГУР МО України - після цього було дано вогневого ураження по місцю скупчення ворога.

Унаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів.  Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них також було завдано удару - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4. 

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Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
ГУР
Запорізька область
Військові новини
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