ГУР і ОУВ "Таврія" вдарили по скупченню псковських десантників на Запорізькому напрямку
Бійці ГУР та ОУВ "Таврія" вдарили ракетою по десантниках із Псковської дивізії російської армії, які готувалися до маневру у Запорізькій області
Про це повідомляє ГУР.
"Якось окупанти із псковської дивізії ЗС РФ незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупантів виявили воїни ГУР МО України - після цього було дано вогневого ураження по місцю скупчення ворога.
Унаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них також було завдано удару - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.
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