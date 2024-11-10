ГУР і ОУВ "Таврія" вдарили по скупченню псковських десантників на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє ГУР.

"Якось окупанти із псковської дивізії ЗС РФ незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупантів виявили воїни ГУР МО України - після цього було дано вогневого ураження по місцю скупчення ворога.

Унаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них також було завдано удару - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.