ГУР: командир російських мотострілків збрехав генералу про успіхи війська РФ під Лиманом
Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії доповів генералам неправдиву інформацію про успіхи окупаційних військ під Лиманом Донецької області
Про це інформує Генеральне управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що нещодавно командир 67-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил доповідав командувачу 25-ї армії московського воєнного округу генерал-майору Юсупову про начебто успіхи під Лиманом на фронті в Україні.
У ГУР зазначили: аби не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострільців збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське.
Розвідники наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті вищим вождям - характерне і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами явище", - заявило ГУР.
- На початку листопада повідомлялося, що російські терористи продовжують активно діяти на Лиманському напрямку Донецької області та не покидають спроби прорватись до центру Тернів неподалік Лиману.
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