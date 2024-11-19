ГУР: командир російських мотострілків збрехав генералу про успіхи війська РФ під Лиманом

Про це інформує Генеральне управління розвідки Міноборони України.



Зазначається, що нещодавно командир 67-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил доповідав командувачу 25-ї армії московського воєнного округу генерал-майору Юсупову про начебто успіхи під Лиманом на фронті в Україні.



У ГУР зазначили: аби не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострільців збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське.



Розвідники наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.



"Брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті вищим вождям - характерне і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами явище", - заявило ГУР.

На початку листопада повідомлялося, що російські терористи продовжують активно діяти на Лиманському напрямку Донецької області та не покидають спроби прорватись до центру Тернів неподалік Лиману.

