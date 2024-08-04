ГУР назвало імена ліквідованих воєнних злочинців зі знищеного у небі над Кубанню літака-ракетоносія Ту-22М3
Співробітники ГУР встановили воєнних злочинців з-поміж екіпажу знищеного Повітряними силами ЗСУ 19 квітня російського бомбардувальника Ту-22М3
Про це йдеться у документальному матеріалі Артема Шевченка, передає пресслужба ГУР.
Як відомо, знищений за більш як 300 км від лінії фронту російський бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.
Літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації ПКС РФ, зазначають українські розвідники.
19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північнокавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ ― рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ, прокоментувало ГУР.
"Літак був уражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. [...] Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", ― розповів тоді в інтерв`ю ВВС начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.
Усі четверо змогли катапультуватись, вижили двоє воєнних злочинців:
- Командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв. 55, розлучений, має дочку.
- Штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв. 8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів.
- Помічник командира корабля – Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.
- Штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.
- Вранці 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який запускав по Україні ракети Х-22/Х-32. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття ворожого літака у співпраці з ГУР МО України.
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