"Інвестиція в безпеку Європи": Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги
Литва у п'ятницю, 2 лютого, передала Україні нову партію військової допомоги: до пакета увійшли системи детонації та боєприпаси для протитанкових гранатометів
Про це повідомило литовське міністерство оборони.
"Сьогодні Збройні сили Литви доставили системи детонації та тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів. Наше зобов'язання підтримувати Україну - це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", - йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Латвії Арвідас Анушаускас зазначив, що Литва залишається непохитною у своїй військовій підтримці України.
- Раніше стало відомо, що Україна і Литва планують спільне виробництво дронів для ЗСУ.
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