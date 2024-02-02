"Інвестиція в безпеку Європи": Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги

Про це повідомило литовське міністерство оборони.

"Сьогодні Збройні сили Литви доставили системи детонації та тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів. Наше зобов'язання підтримувати Україну - це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Латвії Арвідас Анушаускас зазначив, що Литва залишається непохитною у своїй військовій підтримці України.