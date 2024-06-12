Керівників підрозділів ЗСУ та командирів зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю зі СтратКомом, - Детектор медіа
Командири та начальники структурних підрозділів ЗСУ, військових навчальних закладів, установ та організацій тепер мають узгоджувати тези інтерв’ю, брифінгів, блогів, коментарів "щодо застосування ЗСУ" зі СтратКомом за 3 доби
Про це йдеться у наказі, фрагмент якого є в розпорядженні Детектора медіа.
Зазначається, що наказ стосується "керівників (командирів, начальників) структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій ЗСУ, інших складових сил оборони".
Також згідно із документом, тепер відповідні матеріали, разом із протоколом засідання експертної комісії з питань таємниць необхідно направляти на розгляд на адресу електронної пошти СтратКому ЗСУ не пізніше, ніж за три доби до публікації.
"Діяльність експертних комісії з питань таємниць регулюється постановою Кабміну України від 18 грудня 2013 р. № 939 про Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Сама постанова має гриф "Для службового користування", - йдеться у повідомленні.
У ДМ із посиланням на джерела повідомляють, що наказ, яким регулюється затвердження тез інтерв'ю, брифінгів, блогів та коментарів військових був підписаний нещодавно. Але вже давно був підготовлений СтратКомом.
Довідка: СтратКом - структурний підрозділ Збройних сил України, відповідальний за організацію стратегічних комунікацій у ЗСУ.
- 6 червня стало відомо, що Наталя Гуменюк отримала посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". До її нових повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК "Південь", але не взаємодія з медіа.
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