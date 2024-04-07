Про це вона сказала в етері Еспресо.

"У нас хлопці були 19 років, які зустріли цю повномасштабну війну ще на Маріупольському напрямку, тому що наш батальйон зустрічав Російську Федерацію під час їх наступу. У нас багато хлопців загинуло, тільки у моїй роті загинуло три хлопці 19 років. Звичайно, я вважаю, що це діти - їм не має ще чого робити на війні, але інша сторона медалі - 25 років. Дорослий хлопець, а хто, як не ми будемо боронити цю землю? Знову ж таки я повертаюсь до цього питання, тому що ніхто крім нас, ніхто не прийде до нас захищати своїх батьків, захищати своїх жінок, своїх дітей", - наголосила ротний медик одного зі штурмових батальйонів "Айдару".

Вона розповіла, що в батальйоні "Айдар" разом із чоловіками на обороні територіальної цілісності України стоять і жінки, також різного віку.

"Ми кажемо не про 20-річних хлопців, 25 років у принципі достатньо зрілий вік для того, щоб приймати рішення і відповідати за свої рішення, тобто бути відповідальним. Багато хлопців меншого віку самі приходять, хочуть мобілізуватися, хочуть іти на війну. Звісно, це, мабуть, такий юнацький максималізм в них ще грає, але багато цих хлопців мають успіх, вони стають командирами. У моєму підрозділі є хлопець, йому 21 рік, але він рветься і вже зі звичайного солдата дослужився до командира маленького підрозділу", - пояснила Лісіцина.

Медикиня вважає, якщо влада, ймовірно, приймає таке рішення через безвихідь, бо особовий склад на фронті закінчуються.

"У нас закінчуються ті, хто хочуть воювати, звичайно, доводиться приймати такі закони. Але я вважаю все-таки, справа не в законі, річ у тім, що люди повинні самі розуміти, хто повинен це робити й хто повинен йти у цю армію для того, щоб захистити нашу землю. Зараз йде мова не про службу, зараз йде мова про захист своєї держави. Ми всі знаємо, що нам винна держава, але всі забувають що ми винні цій державі. Конституцію прочитаємо - ми всі повинні, це наша територіальна цілісність. Приймайте рішення для себе і тоді в нас буде краща ситуація, я думаю", - підсумувала Лісіцина.