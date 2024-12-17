Контролюватиме Генштаб, органи військового управління, і міністерства, - нардепка Бобровська про створення посади Військового омбудсмена

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За її словами, цей омбудсмен не підпорядковуватиметься Міністерству оборони чи Генеральному штабу, а буде уповноваженою особою президента України.

"Якщо це буде людина під президентом, це також правильна і хороша практика. Вона давно на часі, третій рік фактично. Це правильна річ, коли людина має зобов'язувати до виконання і перевіряти однаково і Генштаб, органи військового управління, і міністерства - чи то оборони, чи внутрішніх справ. Адже військовий омбудсмен працюватиме з усіма Силами оборони, а не лише із ЗСУ", - зазначила вона.

На переконання нардепки, кандидат на цю посаду має пройти перевірку, включаючи поліграф, і бути готовим допомагати військовослужбовцям, зокрема в питаннях морально-психологічного забезпечення.

Вона зауважила, що зараз приділяється дуже мало уваги роботі з особовим складом, в той час, як акцент ставиться на військово-промисловий комплекс і кількість особового складу.

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"Але ми не звертаємо уваги на роботу з особовим складом. Це найгірше. Те, до чого не хоче братися ні комітет, ані міністерство тощо. Усе починається з того, як бійця приймають у бригаду, наскільки він довіряє побратимам, командиру, чи це взвод, чи рота і т.д.", - пояснила Бобровська.

Вона також зазначила, що існує велика різниця у підходах до роботи з особовим складом в різних підрозділах, наводячи позитивні приклади підрозділів, таких як "Азов" і 3-тя окрема штурмова бригада.

"Ми сьогодні бачимо чітку різницю, як працює "Азов", Третя штурмова, "Хартія", Вовки Да Вінчі зі своїм особовим складом. Ви не побачите там тих речей, які трапилися в понтонно-мостовій бригаді. Ми бачимо вишкіл і підхід до людей зовсім з іншою мотивацією. Тому що присутні ідеологія, психологічне забезпечення і соціальний супровід", - підкреслила політикиня.

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Вона підкреслила, що ситуації, коли родичі військових не можуть отримати інформацію про зниклих безвісти або загиблих — це ганебні випадки, які потребують термінового вирішення.

"Я вважаю, що це ганебні речі, які ми вже давно мали пропрацювати і скоригувати", - підсумувала Бобровська.

Крім того, Бобровська зазначила, що в умовах воєнного стану поки неможливо створити посаду Військового омбудсмена, подібну до посади омбудсмена з питань прав людини, оскільки для цього потрібні зміни в Конституції.