Україна отримала кандидатство в ЄС тільки через війну, шлях не буде швидким, - європарламентарка

Про це Кальюранд сказала в інтерв'ю Еспресо.

"Щодо вашого прогресу в переговорах. Будьмо чесними та відвертими: ви отримали статус кандидата і почали переговори лише через війну. Без цього Україна залишалася б далеко від виконання вимог ЄС. Чи то війна, чи корупція, чи демократія в ширшому розумінні - у країні є багато проблем. Через війну, через страждання вашого народу ЄС ухвалив рішення надати вам статус кандидата і розпочати переговори про вступ. Але навіть у цьому аспекті підтримка з боку ЄС залишається слабкою", - сказала Кальюранд.

Водночас європарламентарка визнала, що допомога ЄС Україні залишається недостатньою.

"На словах ми всі говоримо правильні речі. Але, як тільки справа доходить до практичної допомоги - чи то військової, чи то економічної, фінансової, чи будь-якої іншої - показники залишаються дуже низькими. Найвідданішими вашими прихильниками у фінансовому плані є країни Балтії. Вони, хоч і є маленькими за розміром, роблять значний внесок у військову підтримку України, еквівалентний 0,25% ВВП. Однак, на жаль, я не бачу великого ентузіазму серед деяких партнерів з ЄС і союзників по НАТО. Це викликає розчарування. І я не вважаю, що інтеграцію з ЄС і російську агресію можна повністю відокремити одну від одної. Одне впливає на інше, оскільки результат війни матиме вплив не лише на Україну, а й на Європу та світовий порядок. Ці речі взаємопов'язані", - сказала Кальюранд.

Європарламентарка зазначила, що Україні потрібна підтримка в реформах, експертний супровід, наявність партнерів поруч під час запровадження змін.

"Цей шлях не буде швидким. Тож я хотіла б скоригувати очікування українців, які сподіваються, що через кілька років вони стануть членами ЄС. Цього швидко не станеться. Я можу сказати це з трибуни Європейського парламенту, можу сказати це, розмовляючи з моїми колегами, і кажу це вам тут, враховуючи те, що відбувається в Європі і ширше - у світовій політичній перспективі" - сказала Кальюранд.

Європдепутатка нагадала, що для вступу в ЄС потрібна 100% згода учасників блоку.

"Щоб стати членом ЄС, вам потрібна 100% підтримка Союзу. Це питання, яке вирішують усі країни-члени, всі 27 держав. Сьогодні я просто не бачу достатньої політичної волі (всередині ЄС, - ред.). Ми бачимо, що робить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що робить прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Вони сьогодні не є друзями України, вони - друзі Росії. Вони саботують запровадження санкцій, сприяють продовженню війни і говорять про "путінський мир". А це означає капітуляцію України. Це означає перемогу Росії. Тож ситуація дуже складна" , - сказала Кальюранд.

Водночас євродепутатка висловила сумнів у тому, що команда президента США Дональда Трампа підтримуватиме Україну до перемоги.

"Ми не знаємо, чого очікувати від наступного президента США. І коли я кажу, що не знаємо, я кажу це щиро. Під час його першого терміну (Дональда Трампа у 2016–2020 роках) навколо нього були люди, які принаймні намагалися тримати його на курсі НАТО та міжнародних зобов'язань. Але якщо подивитися на список призначень (у нинішній адміністрації США), у мене є сумніви, чи будуть ці люди підтримувати Україну до її перемоги.

Сталого миру в Європі не буде, і це матиме прямий вплив на ваші амбіції щодо вступу в ЄС", - сказала Кальюранд.