Основні загрози на Курахівському напрямку та чергова спецоперація СБУ в Москві. Колонка Сергія Згурця

Спецоперація СБУ – ліквідація російського генерала

У столиці РФ внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кіріллов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, та його помічник. Це той Кіріллов, який розповідав про те, що Україна має ядерну "брудну бомбу", про американські біолабораторії в Україні, навіть про бойових комарів. Але головне те, що він особисто віддавав накази на використання забороненої хімічної зброї проти українських військових. Таких фактів понад дві тисячі. А ще використовувались запалювальні фугасні бомби, які також входять до сфери відповідальності Кіріллова. Все це порушує правила та звичаї ведення війни.

Напередодні СБУ заочно повідомило російському генералу про підозру. Вибух прогримів у Москві біля житлового будинку, коли чоловіки заходили до під'їзду. Був підірваний самокат із вибухівкою. Наші ЗМІ повідомляють, що це була спецоперація СБУ, оскільки Кіріллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю для знищення. Це не єдина ціль, яка вже перестала існувати як професійна одиниця.

Ще один мінус - провідний конструктор у РФ

Нагадаю, що буквально 5 днів тому, 12 грудня, в Москві був застрелений заступник генерального директора та начальник програмного забезпечення російського КБ "Марс" Михайло Шацький. Він займався розробкою систем наведення для крилатих ракет. Всі писали, що це стосується ракет Х-69, але насправді це стосується всього сімейства ракет КБ "Радуга", зокрема ракет Х-101, Х-22 та Х-32.

Згадаємо Охматдит, коли ворог свідомо скерував ракету Х-101 по нашому медичному закладу. Тому ліквідація цих провідних конструкторів РФ та знищення російських генералів - це один зі способів протидії російській військовій терористичній машині.

Про ситуацію на лінії фронту - Курщина

Протягом минулої доби, 16 грудня, активність на лінії фронту знову була надзвичайно високою - 245 бойових зіткнень, із яких майже 70 на Курському плацдармі. Там тривають спроби ворога витіснити наші підрозділи з плацдарму, ширина якого наразі становить 20 км, а глибина 30 км. Противник і далі намагається використовувати підтримку північнокорейських військових.





Вчора, 16 грудня, ми бачили багато відео, де показано, як знищують північнокорейських солдатів нашими касетними припасами, дронами та іншою зброєю. І сьогодні, 17 грудня, ГУР, Сили спеціальних операцій знову продемонстрували декілька відео, де видно, як знищують цих помічників російських агресорів.

Зараз ворог продовжує штурмувати цей плацдарм з заходу, півночі та сходу, намагаючись потіснити наші війська, але я не думаю, що це вдасться російським військам.

Курахівський напрямок

На інших напрямках фронту ситуація теж складна. Зокрема, на Курахівському напрямку кількість бойових зіткнень залишається високою. Є один складний нюанс - добре, що наші підрозділи вийшли з оточення, яке було на південь від Курахового до Успенівки. Українські оборонці відійшли, хоча були певні втрати, але вони не такі значні, як могли б бути. Вчора наші військові повідомляли, що втрати сталися внаслідок атак російських дронів, але загалом втрат менше, ніж могло б бути. Якби наказ був відданий дещо раніше, можливо, це відведення було б здійснено значно простіше.

Ще одна деталь цієї ділянки фронту – ворог продовжує здійснювати спроби оточення. Зокрема, на Курахівському напрямку було захоплено населений пункт Зеленівка, розташований на трасі між Донецьком і Запоріжжям. Ця траса веде від Курахового в напрямку Запоріжжя. Наразі противник намагається перерізати цю трасу з різних напрямків, аби ускладнити нашим захисникам утримання Курахового.

На цій ділянці є дві основні загрози. Перша - просування ворога із заходу від Сонцівки та Старих Тернів до траси. Друга - це захоплення Зеленівки та ризик подальшого просування ворога до траси з півдня. Побачимо, як на це зреагує командування Сил оборони та якими методами буде нівельовано ці ризики.

Лиманський напрямок

Ще один напрямок, який став доволі активним, - ситуація навколо Сіверська, Лиманський напрямок. Є відео від 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади, де бойові дії тривали 14, 15 та 16 грудня. Ворог намагався, використовуючи значну кількість бронетехніки, пробиватися саме на Сіверській ділянці.





Як відомо, було змінено командувача РФ цього напрямку через брехню. Новий командувач намагається продовжувати шалений тиск із залученням бронетехніки. Ми бачимо, як геніально й ефективно працюють наші оператори FPV-дронів. Завдяки цим дронам було знищено живу силу противника, яка висипалася з бронетехніки.

Українські виробники озброєння потребують змін

Використання FPV-дронів - один з елементів нових видів озброєння в українській армії. Відомо, що в Україні функціонує щонайменше 200 підприємств, які займаються виготовленням дронів різного призначення. Найпередовіші підприємства, які виробляють і дрони, і дрони-розвідники, і далекобійні дрони та засоби РЕБ, входять до об'єднання "Технологічні сили України". Це асоціація українських приватних підприємств, яка тиждень тому оголосила про опитування серед своїх учасників, щоб з'ясувати, чи мають наші провідні підприємства замовлення від Міністерства оборони.

Вадим Юник, голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM та президент асоціації "Технологічні сили України" розповів, що опитування проводилося між 40 компаніями, які займаються дронами та різними групами військового обладнання з технологічним компонентом. Результати цього опитування призвели до дещо песимістичних висновків, тому що понад 70% компаній не вірять, що у наступному році їхні виробництва будуть завантажені в повному обсязі. На сьогодні компанії завантажені на 30-35% від своїх реальних спроможностей.Тобто це показує, що компанії, аналізуючи досвід цього року, розуміють перспективу 2025 року. Це дуже сумно, але є сподівання, що держава наш голос почує і відбудуться якісь зміни.

Голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM зазначив, що поки суттєвих змін не відбувається. Мова йде не тільки про виробництво, бо це також відчуває і фронт. Хвилі постачання абсолютно синхронні з тим, як працюють наші виробники. Також всі розуміють, що наприкінці року з'являється якась сума грошей, але держава приходила з цими грошима до всіх виробників тільки з однією пропозицією, чи встигнуть вони щось зробити до початку весни. Однак до весни нічого не можна зробити у суттєвій кількості, бо є логістичне плече. Слід зазначити, що новий рік впливає на логістичні канали, які постачають нам компоненти. Відповідно, після того, як держава отримала більшість відмов, то всі ці гроші починають спрямовуватися на різні закордонні канали постачання дронів, що згубно впливає на внутрішній ринок. Бо держава, витрачаючи кошти, підтримує не власних виробників, а іноземних.

Президент асоціації "Технологічні сили України" зауважив, що в першу чергу йде обговорення навіть не про трирічні контракти для українських виробників, а про перехідні контракти. Тобто такі контракти держава може укладати у цьому році, навантажуючи підприємство на наступний рік. Багаторічні контракти теж дуже добре, але є нюанси, бо не всі типи озброєння можуть потрапляти під такі контракти. Наприклад, це стосується дронів, які постійно удосконалюються відповідно до змін на фронті. Трирічні контракти потрібні, бо вони підходять до більш сталої техніки. Крім того, має бути чіткий план закупівель, щоб виробники розуміли, як і чим їм завантажувати підприємства.

Юник резюмував, що виробники готові зустрічатися з чиновниками, обговорювати шляхи до необхідних змін. Якщо нічого не зміниться, то солдат в окопі буде продовжувати відчувати ці хвилі постачання. Крім цього, непередбачуваність замовлень приводить до того, що держава купує трішечки в одного виробника, трішечки у другого, третього, трохи за кордоном, а у війську з'являється "зоопарк" виробів, які однотипні між собою, але на кожному треба вчитися працювати. Це треба міняти, можливо, нас все-таки почують і зрозуміють, що в Україні є великий потенціал з виробництва. Якщо ввести відповідні зміни, то українські виробники зможуть збільшити у два рази виготовлення дронів.

Підсумовуючи пана Вадима, скажу, що асоціація "Технологічні сили України" об'єднує близько 40 провідних приватних оборонних компаній, які на сьогодні завантажені лише на третину своїх можливостей і не тільки через брак коштів, а й через певні бюрократичні процедури. Будемо продовжувати слідкувати за цією темою та створюватимемо передумови для якісних процедурних змін, які можуть стати ще одним чинником прискорення виготовлення продукції, що зараз вкрай потрібна Силам безпеки та оборони України.