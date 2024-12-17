"Захищали інтереси грузинського народу в Раді ЄС": премʼєр Кобахідзе подякував п'ятьом країнам, що "блокують санкції"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Кобахідзе назвав угоду європейських глав МЗС про призупинення безвізового режиму для осіб з дипломатичними та службовими паспортами "антигрузинською". На його думку, вона також підриває авторитет ЄС у грузинському суспільстві.

Водночас премʼєр подякував 5-ом державам, які, як він зазначив, блокують санкції проти влади. "Ехо Кавказу" підкреслює, що йдеться про Угорщину, Словаччину, Італію, Румунію та Іспанію.

"Вони захищали інтереси грузинського народу в Раді Європейського Союзу... У нас є конкретна інформація щодо п'ятьох країн, хоча треба думати, що список країн, які пішли проти санкцій, ще ширший, що для нас дуже важливо. Ми продовжимо консультації з усіма країнами, які підтримують грузинський народ", - заявив Кобахідзе.