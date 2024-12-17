"Захищали інтереси грузинського народу в Раді ЄС": премʼєр Кобахідзе подякував п'ятьом країнам, що "блокують санкції"
Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив подяку п'ятьом державам, які, за його словами, "блокують питання щодо санкцій" проти грузинської влади
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Кобахідзе назвав угоду європейських глав МЗС про призупинення безвізового режиму для осіб з дипломатичними та службовими паспортами "антигрузинською". На його думку, вона також підриває авторитет ЄС у грузинському суспільстві.
Водночас премʼєр подякував 5-ом державам, які, як він зазначив, блокують санкції проти влади. "Ехо Кавказу" підкреслює, що йдеться про Угорщину, Словаччину, Італію, Румунію та Іспанію.
"Вони захищали інтереси грузинського народу в Раді Європейського Союзу... У нас є конкретна інформація щодо п'ятьох країн, хоча треба думати, що список країн, які пішли проти санкцій, ще ширший, що для нас дуже важливо. Ми продовжимо консультації з усіма країнами, які підтримують грузинський народ", - заявив Кобахідзе.
- 16 грудня міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися, що блок повинен призупинити безвізовий режим для грузинських офіційних осіб, які мають дипломатичні паспорти.
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