У Криму окупанти попередили про ймовірні відключення мобільного інтернету з метою "безпеки"

Про це пише Интерфакс із посиланням на так званий мінінформ Криму.

За словами окупантів, із вівторка 17 грудня на півострові можливі відключення мобільного інтернету "для забезпечення безпеки жителів Криму".

Водночас росіяни запевняють, що всі інтернет-провайдери надаватимуть свої послуги в звичайному режимі.