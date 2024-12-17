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У Криму окупанти попередили про ймовірні відключення мобільного інтернету з метою "безпеки"

Дар'я Куркіна
17 грудня, 2024 вiвторок
19:05
Війна з Росією телефон

Росіяни попередили жителів тимчасово окупованого Криму про можливі відключення мобільного інтернету "для їхньої безпеки"

Зміст

Про це пише Интерфакс із посиланням на так званий мінінформ Криму.

За словами окупантів, із вівторка 17 грудня на півострові можливі відключення мобільного інтернету "для забезпечення безпеки жителів Криму".

Водночас росіяни запевняють, що всі інтернет-провайдери надаватимуть свої послуги в звичайному режимі.

  • 17 грудня заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков заявив, що впродовж 2024 року до російської окупаційної армії призвали 5,5 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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