У Криму окупанти попередили про ймовірні відключення мобільного інтернету з метою "безпеки"
Росіяни попередили жителів тимчасово окупованого Криму про можливі відключення мобільного інтернету "для їхньої безпеки"
Про це пише Интерфакс із посиланням на так званий мінінформ Криму.
За словами окупантів, із вівторка 17 грудня на півострові можливі відключення мобільного інтернету "для забезпечення безпеки жителів Криму".
Водночас росіяни запевняють, що всі інтернет-провайдери надаватимуть свої послуги в звичайному режимі.
- 17 грудня заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков заявив, що впродовж 2024 року до російської окупаційної армії призвали 5,5 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.
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