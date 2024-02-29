Країни Заходу майже повністю припинили надавати Росії дані з метеосупутників
Росію після широкомасштабного вторгнення в Україну практично повністю відрізали від даних із західних метеосупутників
Про це повідомив у четвер глава Росгідромету Ігор Шумаков, пише The Moscow Times.
За його словами, донедавна метеорологи отримували "досить велику кількість оперативної інформації" від EUMETSAT — міжнародної організації, яка налічує 30 країн-членів та оперує супутниками на геостаціонарній та полярній орбітах.
Але вона призупинила членство Росії незабаром після початку вторгнення в Україну, хоча окремі держави, що входять до організації, включаючи Велику Британію та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями.
Ця інформація необхідна для "прогностичної діяльності", але з недавнього часу інформаційний потік від західних супутників практично вичерпався, заявив Шумаков.
- Також сьогодні, 29 лютого, очільник Ростеху оголосив, що початок серійного постачання пасажирських літаків російського виробництва МС-21 неможливе у 2024 році, його переносять на 2025-2026 роки.
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