Країни Заходу майже повністю припинили надавати Росії дані з метеосупутників

Про це повідомив у четвер глава Росгідромету Ігор Шумаков, пише The Moscow Times.

За його словами, донедавна метеорологи отримували "досить велику кількість оперативної інформації" від EUMETSAT — міжнародної організації, яка налічує 30 країн-членів та оперує супутниками на геостаціонарній та полярній орбітах.

Але вона призупинила членство Росії незабаром після початку вторгнення в Україну, хоча окремі держави, що входять до організації, включаючи Велику Британію та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями.

Ця інформація необхідна для "прогностичної діяльності", але з недавнього часу інформаційний потік від західних супутників практично вичерпався, заявив Шумаков.