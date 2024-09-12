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Ексклюзив

"Крим є наріжним каменем Формули миру": організатори підбили підсумки Кримської платформи

Марина Клюєва
12 вересня, 2024 четвер
12:53
Війна з Росією Кримська платформа

Керівниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак розповіла про результати четвертого саміту міжнародної Кримської платформи

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Головне, що Кримська платформа відбулася, і ми завжди говоримо про те, що саміти Кримської платформи створюють необхідні передумови (для звільнення Криму, - ред.). Першою такою передумовою є консолідація навіть на вербальному рівні зусиль міжнародних партнерів. Зрозуміло, що в останні кілька років ця риторика, яка звучить на саміті Кримської платформи, стала значно більш мілітаризованою, що ми абсолютно вітаємо й що для нас є пріоритетом зараз. В порівнянні з першою Кримською платформою, яка в дипломатично-політичному руслі звучала.

І, звісно, цього року в нас дуже потужний справді склад учасників. Після початку повномасштабного вторгнення це було проблемою. Я хочу нагадати 2022 рік, коли до Києва для фізичної участі в саміті Кримської платформи приїхав лише президент Дуда, президент Польщі, за що ми йому дуже вдячні. Але цього року ми бачимо, світові лідери фактично, представники держав, які є світовими лідерами, також наші дуже вірні найближчі союзники: країни Балтії зокрема, Хорватія, Чехія. Ті, хто відчуває російську загрозу, скажімо так, на собі. Ми говоримо про те, що було більше 60 учасників", - розповіла вона.

Зокрема, за її словами, вперше у Кримській платформі взяла участь Аргентина.

"Важливо, що були такі країни, як Аргентина, і хочу на це звернути увагу, що це перша участь Аргентини в Кримській платформі й загалом латиноамериканської країни. Останнім часом справді стали більш інтенсивними спроби України активніше спілкуватися з країнами в тому числі Латинської Америки, і я думаю, що це один із результатів такого спілкування, і це є важливо", - наголосила Марія Томак.

Вона також зауважила, що в рамках Кримської платформи приділили значну увагу темі деколонізації сприйняття України й зокрема Криму та “зміні російської оптики”.

"Для нас, для частини команди, яка працювала над організацією саміту разом із Міністерством закордонних справ, Офісом президента, було дуже важливо також показати зв’язок між Формулою миру, яка є зараз ключовою ініціативою держави, особисто президента Володимира Зеленського, щодо встановлення миру справедливого і тривалого миру з Кримською платформою. Взагалі підкреслити, що Крим є наріжним каменем Формули миру. Що Крим присутній абсолютно в усіх пунктах Формули миру насправді, і реалізація жодного пункту неможлива без кримського елементу, без реінтеграції, деокупації Криму. Ось ми, власне, це теж намагалися підкреслити, ми говорили про перемоги України в Чорному морі, які є результатом, звісно, передусім наших Сил оборони, їхнього героїзму й самовідданості й також наданої державами - нашими союзницями зброї", - додала вона.

  • У Києві в середу, 11 вересня, в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи відкрили український Національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Крим
окуповані території
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