Лавров звинувачує Україну у причетності до терактів: російські фейки і маніпуляції за 4 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Ватажок МЗС РФ Лавров заявив: "Причетність України до безлічі терактів на території Росії, зокрема в “Крокус Сіті Холі”, ні в кого не викликає сумнівів".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "ЗеРада", коментуючи появу в Україні військового омбудсмена, написав: "Чесно кажучи, це якась маячня або сюр. Особливо на тлі того, що відбувається. Хіба що створюють чергову корупційну лавочку для кримськотатарського клану Умєрова".

Фейк: Коментуючи нічний обстріл житлового будинку в Харкові, міноборони РФ написало: "зс РФ у районі Харкова вразили пункт тимчасової дислокації іноземних найманців та склад боєприпасів".