Лавров звинувачує Україну у причетності до терактів: російські фейки і маніпуляції за 4 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 4 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Ватажок МЗС РФ Лавров заявив: "Причетність України до безлічі терактів на території Росії, зокрема в “Крокус Сіті Холі”, ні в кого не викликає сумнівів".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "ЗеРада", коментуючи появу в Україні військового омбудсмена, написав: "Чесно кажучи, це якась маячня або сюр. Особливо на тлі того, що відбувається. Хіба що створюють чергову корупційну лавочку для кримськотатарського клану Умєрова".
Фейк: Коментуючи нічний обстріл житлового будинку в Харкові, міноборони РФ написало: "зс РФ у районі Харкова вразили пункт тимчасової дислокації іноземних найманців та склад боєприпасів".
- Раніше російські пропагандисти поширили фейк про "можливе оточення Харкова" із закликом евакуюватися з міста до 15 квітня 2024 року.
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