Міноборони розробило алгоритм для дистанційних виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти або загиблих військовослужбовців-іноземців

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Алгоритм передбачає покроковий план дій для членів сімей військовослужбовців-іноземців щодо отримання грошового забезпечення та інших виплат.

Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до Посольства України в країні проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності.

Після чого потрібно оформити довіреність на свого представника в Україні (адвоката, представника) на право подання комплекту документів до ТЦК та СП та для відкриття рахунку в банку державного сектору України.

Потім потрібно оформити такі документи:

заява українською мовою на отримання грошового забезпечення (у разі смерті)

допомога на поховання (у разі смерті)

завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині (у разі смерті)

завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем

копії документів, що посвідчують особу члена сім’ї

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб - платників податків (для оформлення податкової звітності)

згода на обробку персональних даних українською мовою

інші документи в разі наявності.

Комплект завірених і оформлених документів, у тому числі довіреностей, потрібно надіслати представнику в Україні, який за довіреністю відкриє рахунок у банку державного сектору.

Після цього, представник має прибути до ТЦК і СП або військової частини та подати вищезазначені документи.