Міноборони розробило алгоритм для дистанційних виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти або загиблих військовослужбовців-іноземців
Департамент соцзабезпечення Міністерства оборони розробив алгоритм для дистанційних виплат сім'ям військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Алгоритм передбачає покроковий план дій для членів сімей військовослужбовців-іноземців щодо отримання грошового забезпечення та інших виплат.
Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до Посольства України в країні проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності.
Після чого потрібно оформити довіреність на свого представника в Україні (адвоката, представника) на право подання комплекту документів до ТЦК та СП та для відкриття рахунку в банку державного сектору України.
Потім потрібно оформити такі документи:
- заява українською мовою на отримання грошового забезпечення (у разі смерті)
- допомога на поховання (у разі смерті)
- завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині (у разі смерті)
- завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем
- копії документів, що посвідчують особу члена сім’ї
- копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб - платників податків (для оформлення податкової звітності)
- згода на обробку персональних даних українською мовою
- інші документи в разі наявності.
Комплект завірених і оформлених документів, у тому числі довіреностей, потрібно надіслати представнику в Україні, який за довіреністю відкриє рахунок у банку державного сектору.
Після цього, представник має прибути до ТЦК і СП або військової частини та подати вищезазначені документи.
- Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну. Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав відповідний закон.
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