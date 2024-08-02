Московський суд заочно заарештував адвоката Порошенка Іллю Новікова у справі про "держзраду"
Лефортівський суд Москви заочно заарештував адвоката пʼятого президента України Петра Порошенка Іллю Новікова за звинуваченням у державній зраді
Про це він написав у Х.
"Гей, ви чого, мене не можна заочно заарештовувати! Я вже заочно сиджу у в'язниці", – прокоментував Новіков публікацію російського опозиційного видання "Медуза" про арешт.
У Росії Новікова заочно засуджено до 8,5 років за слова про участь російських військових у вбивствах цивільного населення України.
- Нагадаємо, що 9 жовтня 2023 року ФСБ Росії відкрила кримінальну справу за статтею про державну зраду стосовно адвоката Іллі Новікова за нібито участь у бойових діях на боці України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе