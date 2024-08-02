Московський суд заочно заарештував адвоката Порошенка Іллю Новікова у справі про "держзраду"

Про це він написав у Х.

"Гей, ви чого, мене не можна заочно заарештовувати! Я вже заочно сиджу у в'язниці", – прокоментував Новіков публікацію російського опозиційного видання "Медуза" про арешт.

У Росії Новікова заочно засуджено до 8,5 років за слова про участь російських військових у вбивствах цивільного населення України.