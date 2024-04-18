На Чернігівщині росіяни атакували авто хлібокомбінату: у водія контузія

Про це інформує МВС.

"У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб", - йдеться у повідомленні.

30-річний водій внаслідок вибухів зазнав контузії легкого ступеня. Крім того, було пошкоджено автомобіль та приміщення магазину.