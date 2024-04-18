На Чернігівщині росіяни атакували авто хлібокомбінату: у водія контузія
Російські окупанти у четвер, 18 квітня, атакували автомобіль хлібокомбінату на прикордонні Чернігівщини, внаслідок чого водій отримав контузію
Про це інформує МВС.
"У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб", - йдеться у повідомленні.
30-річний водій внаслідок вибухів зазнав контузії легкого ступеня. Крім того, було пошкоджено автомобіль та приміщення магазину.
- 13 квітня російські окупаційні війська обстріляли цивільне авто в Чернігівській області й убили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.89
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе