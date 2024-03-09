На Чернігівщині від обстрілу РФ постраждав 51-річний чоловік: міна впала на погріб, який він використовував як укриття

Про це інформує поліція Чернігівської області.

"Сьогодні росіяни вкотре обстріляли одне з прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди - внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка. Потерпілий зазнав травм ніг і не міг самостійно пересуватися", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка спільно з правоохоронцями рятували прикордонники: його евакуйовували до лікарні під російськими обстрілами. Наразі йому надають медичну допомогу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Фото: Поліція Чернігівської області