На Чернігівщині від обстрілу РФ постраждав 51-річний чоловік: міна впала на погріб, який він використовував як укриття
Російські окупанти у суботу, 9 березня, обстріляли прикордоння Чернігівської області: внаслідок влучання міни у погріб, який використовували як укриття, постраждав 51-річний чоловік
Про це інформує поліція Чернігівської області.
"Сьогодні росіяни вкотре обстріляли одне з прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди - внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка. Потерпілий зазнав травм ніг і не міг самостійно пересуватися", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка спільно з правоохоронцями рятували прикордонники: його евакуйовували до лікарні під російськими обстрілами. Наразі йому надають медичну допомогу.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).
Фото: Поліція Чернігівської області
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