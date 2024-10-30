На Донеччині 29 жовтня через атаки РФ загинув мирний житель, десятьох людей поранено

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 29 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Сухих Ялах. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Зокрема, поранень зазнали мешканці Олексієво-Дружківки, Мирнограда, Курахового, Лимана та Дружківки.

В ОВА зазначили, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.