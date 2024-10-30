На Донеччині 29 жовтня через атаки РФ загинув мирний житель, десятьох людей поранено
Протягом минулої доби, 11 жовтня, через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 10 зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 29 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Сухих Ялах. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.
Зокрема, поранень зазнали мешканці Олексієво-Дружківки, Мирнограда, Курахового, Лимана та Дружківки.
В ОВА зазначили, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російська терористична армія у вівторок, 29 жовтня, атакувала житловий квартал селища Олексієво-Дружківка Донецької області, внаслідок чого зазнали поранень чотири людини, серед них двоє дітей.
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