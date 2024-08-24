На Харківщині пожежне авто підірвалося на вибухівці: поранено двох рятувальників
На Харківщині у суботу, 24 серпня, пожежний автомобіль підірвався на ворожому вибухонебезпечному предметі, внаслідок чого двоє рятувальників отримали поранення
Про це повідомляє ДСНС України.
"На ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна. Постраждали 2 рятувальників, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
За словами ДСНС, це сталося вдень 24 серпня під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу Балаклії Ізюмського району.
- Під час ворожої атаки 24 серпня на Степногірськ Запорізької області поранені троє співробітників ДСНС.
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