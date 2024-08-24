На Харківщині пожежне авто підірвалося на вибухівці: поранено двох рятувальників

Про це повідомляє ДСНС України.

"На ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна. Постраждали 2 рятувальників, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За словами ДСНС, це сталося вдень 24 серпня під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу Балаклії Ізюмського району.