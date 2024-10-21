На Херсонщині у тимчасово окупованому Таврійську вода непридатна для вживання, – Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ситуація із водопостачанням у тимчасово окупованому Таврійську вийшла з-під контролю. Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама. У місті з кранів тече, м’яко кажучи, технічна вода", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що ця вода є непридатною для пиття та приготування їжі, однак окупаційна влада не вживає ефективних заходів для вирішення цієї проблеми.

Ця ситуація є наслідком попередніх дій окупантів, які, як повідомлялося раніше, вже давно допустили критичний стан водопостачання на окупованих територіях.

"Їх злочинна діяльність проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а й неприпустимому відношенні до екології", - додали у Центрі національно спротиву.

Крім того, підрив Каховської ГЕС погіршив і без того складне становище, залишивши мешканців без доступу до джерел питної води.

"Люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення. Вирішити цю кризу можна тільки шляхом звільнення українських земель від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.