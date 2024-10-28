Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На підконтрольну Україні територію з окупації повернули 5 дітей

На підконтрольну Україні територію з окупації повернули 5 дітей

Ксенія Золотова
28 жовтня, 2024 понедiлок
20:31
Війна з Росією діти, злочини росії

З тимчасових окупованих територій Херсонської області волонтери повернули п'ятьох дітей

Зміст

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Завдяки злагодженій співпраці Save Ukraine, реалізуючи ініціативу Президента України  Bring Kids Back UA, ще п’ятеро дітей, які пережили жахи окупації, тепер у безпеці. Це непростий шлях, але кожен такий порятунок — це крок до майбутнього, де кожна дитина має право на щасливе і мирне життя", - зазначив він.

Кулеба переказав декілька історій з життя дітей в окупації. 

За його словами, один із врятованих — 16-річний Валерій розповів, в якому шоковому стані він був у перші дні повномасштабної війни, коли росіяни вривалися у кожну домівку, обшукували й кричали на місцевих. Одного разу окупанти ледь не вбили його найкращого друга. Під дулом автомата хлопця посадили в автівку і кудись повезли. Військові хотіли, щоб друг показав їм, де живуть дівчата. У школі Валерія готували до служби в російській армії, вчили збирати та розбирати зброю.

Також 11-річній Євгенії довелося навчатися в російській школі, де, крім навʼязливої пропаганди, дітям не давали ніяких знань. Тільки "разговори о важном", "юнармія" і спів російського гімну перед уроками. А за те, що Євгенія не написала листа військовому, який зараз на "СВО" та вбиває українців,  дівчинці почали знижувати оцінки з усіх предметів, почався булінг.

Та у найбільш жахливому психологічному стані, розповідає Кулеба, виїхав з окупації 9-річний Данило.

"Спочатку хлопчику довелося разом з мамою ховатися у підвалі від вибухів. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, родина майже тиждень була змушена жити на горищі власного будинку. На тлі стресу дідусь Данила втратив зір, а сам хлопчик отримав велику психологічну травму, став замкнений ті занурився в себе. Коли наша команда подарувала дитині синьо-жовтий прапор, Данило розплакався, але так нічого і не сказав", - зазначив очільник Save Ukraine.

Він подякував  партнерам We Are All Ukrainians, Ron Wahid, БФ "Хуманіті" за підтримку у порятунку цих дітей.

  • З тимчасово окупованої території Херсонської області в Україну вдалося повернути 3-річну дівчинку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
холодна осінь
Автор Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
Андрій Єрмак
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
20:45
Оновлено
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський прибув до Ісландії на саміт Україна - Північна Європа і зустрівся з прем’єром Бенедіктссоном
20:44
Ексклюзив
Грузія протести
"Побудували сітку й привели "виборців": нардепка Кравчук розповіла про скупку голосів на виборах у Грузії
20:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця
20:15
Байден
Байден відреагував на відправку північнокорейських солдатів на війну в Україну
20:08
Обласний бюджет
Комітет ВР рекомендував проєкт державного бюджету на 2025 рік до першого читання
20:00
OPINION
Країна "інвалідів" у країні воїнів
19:55
Apple презентувала оновлену операційну систему з ШІ
19:50
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА на три регіони: нібито знищено 15 дронів
19:46
Хорватія
Хорватія передасть Україні 30 танків та 30 БМП
19:43
Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо
Стало відомо, яке місце посів Довбик в боротьбі за "Золотий м'яч"
19:38
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
Фортифікації та лінії оборони в Запорізькій області будуються вже рік, - депутат облради Лишенко
19:31
Рустем Умєров
ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідоргани обмінюватимуться інформацією: Умєров розповів про кроки для посилення військового обліку
19:24
OPINION
Що спікер Стефанчук замовив собі на день народження і чому це загрожує нацбезпеці
19:22
Оновлено
Shahed-136
Росіяни запустили по Україні ударні БПЛА. Ситуація ввечері 28 жовтня
19:07
Пентагон
КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України, - Пентагон
18:58
Оновлено
Мітинг опозиції біля будівлі парламенту. Тбілісі, 28 жовтня 2024 р.
У Тбілісі почалися протести після парламентських виборів: опозиція вимагає повторного голосування
18:52
Джо Байден
Байден достроково проголосував на виборах президента США
18:43
Ексклюзив
корупція
У керівників МСЕК неможливо конфіскувати статки, якщо немає фактичних даних про отримання ними хабарів, - юрист Центру протидії корупції
18:42
Оновлено
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено двох дітей
18:36
Олександр Сирський
Сирський відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області: обговорив підготовку оборони в осінньо-зимовий період
18:33
Реал, Вінісіус Жуніор, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Золотий м'яч - 2024": "Реал" влаштував демарш перед церемонією нагородження
18:27
військовий шпиталь
Стабілізаційні медпункти підрозділів на фронті посилять фаховими медиками
18:24
МСЕК
В уряді запевнили, що реформа МСЕК не вплине на виплати тим, хто отримав інвалідність законно
18:15
окупанти в Криму
РФ за підтримки військових КНДР у найближчі кілька днів, імовірно, розпочне наступ на Курщині, - NYT
18:03
OPINION
"Вовина тисяча": шлях до державних електронних кайданків
17:47
Ексклюзив
енергетика ЛЕП електрика
"Використовують стратегію салямі": екснардепка Войціцька про удари росіян по енергооб’єктах
17:41
Видавництво "Літера ЛТД" виправило помилку з картою України без Криму в підручниках з української мови для 7 класу
Скандал із картою України без Криму: школам почали відправляти новий наклад підручників
17:36
Трамп
"Замороження війни та гарантії від Європи": у Трампа обговорюють план врегулювання війни в Україні, - FT
17:29
на фото Мартін Гарріс
Угоди про гарантії безпеки для України не є альтернативою членству в НАТО, – посол Британії
17:26
росія, санкції
Британія запровадила санкції проти російських агентств і високопосадовців, які дестабілізують демократію в Україні
17:21
Ексклюзив
Бріджит Брінк
"Позитивно бачити, як такі випадки розкривають і вживають заходів": посолка США Брінк про справу керівниці Хмельницької МСЕК Крупи
17:07
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024
17:04
Інтерв’ю
"Багато акторів не мають голови": Ірма Вітовська-Ванца про відповідальність публічних людей, фільм "БожеВільні" та мову
16:52
Японія
Японія виділить Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7 від заморожених активів Росії
16:47
Ексклюзив
ракета Х-59
Росія, ймовірно, підготувала до 150 ракет різних типів для масованого обстрілу України, - Defense Express
16:36
Екс-прем'єр Фіцо
Фіцо заявив про нову спробу замаху на нього
16:32
новини Львівщини
У Гельсінкі за позовом Нафтогазу конфіскували землю російського центру науки і культури
16:28
ЗСУ генштаб війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 92 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському напрямку
16:27
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
"Це епоха шоу-бізнесу": аналітик Костогриз про президентські вибори в США
16:25
Швейцарія
Президентка Швейцарії виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV