На Полтавщині вулицю перейменували на честь спецпризначенця поліції Олександра Лемака: він загинув на Бахмутському напрямку

Про це інформує Нацполіція.

Як розповіли у поліції, Олександр Лемак народився на Полтавщині. З 2014 року він розпочав службу добровольцем у батальйоні "Золоті ворота" у Києві, а згодом у полку поліції особливого призначення "Київ".

"Часто їздив у бойові відрядження на Донеччину, де разом із побратимами боронив рідну землю від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Чоловік захищав Україну від окупантів на Бахмутському напрямку в складі полку Національної поліції України "Сафарі" з початку повномасштабного вторгнення. Він загинув 21 жовтня 2022 року у Бахмуті.

"Поліцейський виконував бойове завдання зі штурму позицій окупантів та потрапив під артилерійський обстріл. Отримавши тяжке поранення у голову, він помер у лікарні", - розповідають у поліції.

Згодом, аби увіковічити його пам'ять керівництво главку поліції Києва звернулося до міського голови Кобеляцької територіальної громади Полтавської області із проханням про перейменування вулиці на честь Лемака. Депутати підтримали це рішення, тож вулицю Ігоря Солодова було перейменовано на вулицю Олександра Лемака.