Нам потрібно зробити підтримку Україні більш передбачуваною, - Столтенберг
Майбутнє відновлення України стане дуже витратним процесом, тому запобігання руйнації є більш дешевим процесом, ніж подальше відновлення
Про це в рамках Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.
За його словами, без перемоги України всі зусилля з її відбудови як демократичної та суверенної європейської країни втратять сенс.
"Для нас є важливим питання, яку роль НАТО може відігравати у відбудові України після війни. Але, перш за все, ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла. Тому що, якщо Україна не переможе, тоді не буде про що говорити у вимірі відбудови європейської та незалежної України. Тож, найбільш негайним і найбільш важливим завданням є зараз надати Україні військову допомогу, що й роблять зараз НАТО та країни-союзниці. Нам потрібно продовжувати, та зробити цю підтримку більш передбачуваною, більш змістовною та рішучою. Ймовірно, ми будемо приймати таке рішення на саміті НАТО в липні", - сказав Столтенберг.
Очільник Альянсу запевнив, що майбутнє відновлення України стане дуже витратним процесом. У цьому контексті запобігання руйнації є більш дешевим процесом, тому, що більше засобів союзники нададуть Україні, щоб вона могла захистити себе, то менше зусиль потребуватиме її повоєнне відновлення.
"Будь-яка ракета протиповітряного захисту, яку ми можемо надати для України, означатиме менше шкоди, менше руйнувань, і також менше необхідності у відбудові після війни. Ми маємо бути здатними допомогти Україні перемогти - це важливо для українців і для нас. Кожен день, поки триває ця війна, приносить більше руйнації, та більші витрати те ресурси будуть необхідними для того, щоб все це відновити. Але передумовою такого відновлення є перемога", - сказав він.
Столтенберг додав, що що швидше Україна зможе перемогти, то швидше завершиться ця війна й це забезпечить тривалий мир для України, яка переможе як суверенна незалежна європейська держава.
Він наголосив, що НАТО вже зараз відіграє важливу роль у відбудові оборонних та безпекових інституцій України і союзники будуть продовжувати цю роботу, щоб Україна змогла стати повноправним членом Альянсу у майбутньому.
"Взаємосумісність є важливою, щоб Україна та союзники по Альянсу могли працювати разом. Ця програма (взаємосумісності - ред.) допомагає їм зараз, але вона допомагатиме їм у майбутньому, під час розбудови сил, які будуть повністю взаємосумісними та інтегрованими із силами НАТО. Тож саме ті речі, які ми маємо зробити у середній та довгостроковій перспективі, щоб Україна перемогла", - зауважив очільник НАТО.
- Уряд Німеччини не допускає думки про те, що Північноатлантичний альянс може брати участь в обороні повітряного простору над Україною.
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