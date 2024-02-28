"Нам тут жити": Київстар і "Повернись живим" передали саперам обладнання для розмінування

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

За даними ДСНС, вибуховими пристроями та нерозірваними боєприпасами забруднено близько 30% території нашої держави. Розмінування територій триватиме десятки років. Аби прискорити цей процес, Київстар спільно з фондом "Повернись живим" започаткували збір "Нам тут жити".

"У межах цієї ініціативи разом із фондом "Повернись живим" ми купуємо обладнання. Ви бачите позаду мене обладнання для розмінування, захисні костюми та автотранспорт, які повністю задовольняють команди, які займаються розмінуванням. Планували зібрати 175 млн, зібрали трохи більше", - розповів журналістам президент компанії Київстар Олександр Комаров.

Кампанія "Нам тут жити" розпочалася у червні 2023 року, а закрити збір вдалося вже взимку 2024 року. Зібрані у межах ініціативи 180 млн грн спрямували на закупівлю квадрокоптерів, планшетів, радіостанцій, металошукачів, інструментів та пікапів. Спорядження для розмінування та нові автівки отримали 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

За словами директора фонду "Повернись живими" Тараса Чмута, обладнання отримали сапери, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях (Чернігівщина, Сумщина, Харківщина), а також у зоні активних бойових дій, де й надалі живуть люди. Наприклад, на Херсонщині.

Сучасне спорядження має убезпечити життя вибухотехніків, які займаються розмінуванням, і прискорити звільнення територій України від ворожих боєприпасів.

Командир інженерно-саперної роти, старший лейтенант 47 інженерної бригади сил підтримки ЗСУ Микола Повшук розповів журналістам, що окупанти, тікаючи зі звільнених населених пунктів України, залишають багато "сюрпризів" в оселях цивільних. Завдання сапера – якомога обережніше знешкодити вибухівку, аби зберегти майно людей.

Допомога в знешкодженні мін — важлива місія для компанії. За час проєкту Київстар перерахував на збір 61 млн грн, з яких 31,5 млн – прямий внесок мобільного оператора, понад 20 млн перерахували абоненти та 700 тис. грн - внески співробітників компанії.

Директор Київстару Олександр Комаров наголошує, що кожен, навіть найменший внесок допомагає наблизити країну до перемоги.