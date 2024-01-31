Нардеп Синютка припустив, коли можуть прийняти законопроєкт про мобілізацію
Народний депутат України Олег Синютка розповів про процес розгляду законопроєкту щодо мобілізації під час воєнного стану
Про це він заявив у етері Еспресо.
"Якщо ми говоримо про логіку розгляду, то все почалося знову неправильно. Цей законопроєкт мав би бути розглянутий в закритому режимі на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Чи був він розглянутий? З цієї інформації, якою ми володіємо - ні. По-друге, цей законопроєкт мав би бути внесений, як невідкладний і цей законопроєкт мав би вносити верховний головнокомандувач, президент України. Це б тоді було логічно і це б не роз'єднувало, не викликало знову дискусій, а об'єднувало суспільство. Тому початок знову неправильний, але ще раз і ще раз кажу: найважливіше, щоб це не був законопроєкт для політичних дебатів", - наголосив Синютка.
За його словами, лише верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський може публічно говорити про законопроєкт.
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"Він має право, відповідні повноваження згідно з законом, згідно з усіма нормами це не можуть представляти військові, бо це є документ, який повинно внести на розгляд і взяти відповідальність військово-політичне керівництво держави. Тут, напевно, ключова історія - це взяти відповідальність. Не треба боятись відповідальності, не треба думати про рейтинги, не треба думати про вибори, треба думати про країну. Якщо мислити такими категоріями, то я переконаний, що цей законопроєкт мав би бути невідкладним і мав би бути внесений верховним головкомом", - пояснює Синютка.
Народний депутат України розповів, як триватиме процес прийняття законопроєкту у Верховній Раді: "Передусім має розглянути профільний Комітет з питань національної безпеки і оборони, він повинен дати свій висновок, потім цей законопроєкт повинен бути внесений в порядок денний сесії. Я так розумію, що це буде аж 6 лютого. Після розгляду в сесійній залі має бути час на правки, бо, я переконаний, що після реєстрації є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів, після цього на певний час правок ми мали б скоротитися від 14 до 7 днів. Тобто якщо йти дуже динамічно і справді хотіти розглянути цей законопроєкт, то в другій половині лютого він може бути розглянутий і прийнятий".
Що передувало
19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.
Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію. Цього ж дня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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