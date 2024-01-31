Наша артилерія "охолоджує" противника, - голова Луганської ОВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог теж вчиться воювати, але в їхнього військового керівництва, на рівні штабів дивізій та штабів полків, здають нерви. Десь вони намагаються наступати малими групами, отримуючи ураження. Десь кидають до роти в наступ, кидаючи важку техніку. Колонами це важко назвати, але по 3-4 одиниці техніки йдуть на прорив. Лише завдяки підготовленості наших хлопців вдається знищувати ворога. Дійсно, коли працює наша артилерія, то вона набагато точніше працює, ніж російська. І це одразу охолоджує противника", - наголосив Лисогор.

За словами голови Луганської ОВА, протягом останнього місяця у росіян були дуже великі втрати, як в техніці, так і в особовому складі.

"Ворог неодноразово готував підрозділи, які здійснюють атаки на Серебрянське лісництво, на Білогорівку. Росіяни змінюють підрозділи, і пил у них трохи вже охолоджується, тому що вони дійсно зазнають надвеликих втрат при спробі таких штурмів", - додав Лисогор.