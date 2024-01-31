Наша артилерія "охолоджує" противника, - голова Луганської ОВА
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що при спробі штурмів росіяни зазнають надвеликих втрат
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог теж вчиться воювати, але в їхнього військового керівництва, на рівні штабів дивізій та штабів полків, здають нерви. Десь вони намагаються наступати малими групами, отримуючи ураження. Десь кидають до роти в наступ, кидаючи важку техніку. Колонами це важко назвати, але по 3-4 одиниці техніки йдуть на прорив. Лише завдяки підготовленості наших хлопців вдається знищувати ворога. Дійсно, коли працює наша артилерія, то вона набагато точніше працює, ніж російська. І це одразу охолоджує противника", - наголосив Лисогор.
За словами голови Луганської ОВА, протягом останнього місяця у росіян були дуже великі втрати, як в техніці, так і в особовому складі.
"Ворог неодноразово готував підрозділи, які здійснюють атаки на Серебрянське лісництво, на Білогорівку. Росіяни змінюють підрозділи, і пил у них трохи вже охолоджується, тому що вони дійсно зазнають надвеликих втрат при спробі таких штурмів", - додав Лисогор.
- Протягом минулої доби на фронті відбулася 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів.
- На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали підготовку до прихованої агітації на "президентських виборах": до неї планують залучити близько 2 тисяч людей.
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