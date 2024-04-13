"Наступний раз я туди не поїду, це вкрай небезпечно", - волонтер Маховський про евакуацію під ворожими дронами з села на Донеччині

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"Зараз евакуація здійснюється, але не так, як хотілось би. Декілька днів тому я виїжджав у Нетайлове, евакуйовував людей, то повинно було виїхати 5 людей, але, на жаль, тільки двоє зголосилися і виїхали. Чому так? Перше, ті люди, які хочуть виїхати, то виїжджають, а є ті, хто так звані ждуни й, можливо, ще чекають на прихід "своїх товаріщей". Там ситуація вкрай важка, і коли заїжджаєш в це місце, то розумієш, що невідомо що буде, то снаряди розриваються, то дрони", - розповів Маховський.

Волонтер нагадав, що за день до цієї евакуації російський дрон-камікадзе влетів у під'їзд. Водночас мешканці продовжують і зараз перебувати в населеному пункті Очеретинської громади.

"Наступний раз я туди не поїду, це вкрай небезпечно: 50/50 - виїдеш / не виїдеш. Бо там ефпевешки російські літають, і коли останній раз я стикнувся з камікадзе в Авдіївці, то залишився без машини, поранений і зараз невідомо навіть що там далі буде, бо вкрай важко, небезпечно там знаходитись і зараз тим паче виїжджати та якось допомогти людям", - підсумував Маховський.

За його словами, у тих населених пунктах ворог глушить українські сигнали, там працює російська радіопропаганда.

"Коли я вивозив з Нетайлового людей, то казали, хто виїхав, що було вкрай важко - ФАБи, прильоти були, й одразу люди почали виїжджати. Потім трохи тихіше стало, то люди залишилися й бачили, що Первомайськ уже майже повністю відійшов під контроль росіян. Я думаю, що вони чекають, що прийдуть ті, кого вони чекають, на жаль", - припустив волонтер.