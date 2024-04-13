"Наступний раз я туди не поїду, це вкрай небезпечно", - волонтер Маховський про евакуацію під ворожими дронами з села на Донеччині
Волонтер Влад Маховський розповів про складнощі евакуації в селі Нетайлове Очеретинської громади на Донеччині. Ситуація ускладнюється через російські дрони-камікадзе
Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.
"Зараз евакуація здійснюється, але не так, як хотілось би. Декілька днів тому я виїжджав у Нетайлове, евакуйовував людей, то повинно було виїхати 5 людей, але, на жаль, тільки двоє зголосилися і виїхали. Чому так? Перше, ті люди, які хочуть виїхати, то виїжджають, а є ті, хто так звані ждуни й, можливо, ще чекають на прихід "своїх товаріщей". Там ситуація вкрай важка, і коли заїжджаєш в це місце, то розумієш, що невідомо що буде, то снаряди розриваються, то дрони", - розповів Маховський.
Волонтер нагадав, що за день до цієї евакуації російський дрон-камікадзе влетів у під'їзд. Водночас мешканці продовжують і зараз перебувати в населеному пункті Очеретинської громади.
"Наступний раз я туди не поїду, це вкрай небезпечно: 50/50 - виїдеш / не виїдеш. Бо там ефпевешки російські літають, і коли останній раз я стикнувся з камікадзе в Авдіївці, то залишився без машини, поранений і зараз невідомо навіть що там далі буде, бо вкрай важко, небезпечно там знаходитись і зараз тим паче виїжджати та якось допомогти людям", - підсумував Маховський.
За його словами, у тих населених пунктах ворог глушить українські сигнали, там працює російська радіопропаганда.
"Коли я вивозив з Нетайлового людей, то казали, хто виїхав, що було вкрай важко - ФАБи, прильоти були, й одразу люди почали виїжджати. Потім трохи тихіше стало, то люди залишилися й бачили, що Первомайськ уже майже повністю відійшов під контроль росіян. Я думаю, що вони чекають, що прийдуть ті, кого вони чекають, на жаль", - припустив волонтер.
- Нагадаємо, вранці 6 березня російські окупанти атакували село Нетайлове Очеретинської громади в Донецькій області. Донецька обласна прокуратура повідомляла, внаслідок влучання снаряда смертельного поранення зазнала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на власному подвір’ї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе