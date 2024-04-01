"Навряд чи в майбутньому Україна зможе перемогти Росію": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 1 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 1 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.
Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "Навряд чи в майбутньому Україна зможе перемогти Росію, повернути Крим і вигнати росіян зі Сходу України. Жодна західна підтримка не допоможе досягти цього результату... Проте зберігається ілюзія, що правильна зброя змінить ситуацію".
Маніпуляція: "У США закінчилися гроші на протиповітряну оборону, які можна було б віддати Україні. Ще 61 млрд доларів не змінить цього факту. Вимагайте миру, поки решту країни не зруйновано", - американський підприємець Девід Сакс написав у X (Twitter).
Маніпуляція: "Багато хто на Заході не розуміє, що Зеленський і його режим - це еквівалент пораненої тварини, яка помирає. Як наслідок, він буде битися з усіма силами до гіркого кінця, замість того, щоб здатися", - заявив ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
- 31 березня повідомлялось, що анонімні Telegram-канали та деякі українські блогери у соцмережах поширили фейк, начебто після закінчення війни в Україні не відкриють кордони, і продовжить діяти воєнний стан.
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