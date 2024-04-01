"Навряд чи в майбутньому Україна зможе перемогти Росію": добірка маніпуляцій світових ЗМІ за 1 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 квітня іноземні ЗМІ запустили три маніпуляції.

Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "Навряд чи в майбутньому Україна зможе перемогти Росію, повернути Крим і вигнати росіян зі Сходу України. Жодна західна підтримка не допоможе досягти цього результату... Проте зберігається ілюзія, що правильна зброя змінить ситуацію".

Маніпуляція: "У США закінчилися гроші на протиповітряну оборону, які можна було б віддати Україні. Ще 61 млрд доларів не змінить цього факту. Вимагайте миру, поки решту країни не зруйновано", - американський підприємець Девід Сакс написав у X (Twitter).

Маніпуляція: "Багато хто на Заході не розуміє, що Зеленський і його режим - це еквівалент пораненої тварини, яка помирає. Як наслідок, він буде битися з усіма силами до гіркого кінця, замість того, щоб здатися", - заявив ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор.